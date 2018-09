Calcio - Serie A 2018-2019 : da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina : La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride ...

Calendario Serie A Calcio : date e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn. C’è il turno infrasettimanale : La sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra domani ed il 27 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del Calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, martedì 25, con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00. Mercoledì 26 alle ore 19.00 Udinese-Lazio, poi alle ore 21.00 ben sei gare, ...

Pagelle/ Frosinone Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della quinta giornata di Serie A. I bianconeri passano nel finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:47:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Pagelle/ Frosinone Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Benito Stirpe ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:34:00 GMT)

Pagelle/ Milan-Atalanta (2-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Milan Atalanta (2-2): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:28:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

Serie A - Milan-Atalanta 0-0 LIVE : Calcio d’inizio! : Il Milan torna in campo a “San Siro” contro l’Atalanta per il match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I rossoneri confermano solo Romagnoli e Higuain rispetto alla partita di Europa League contro il Dudelange, mentre tra i nerazzurri riposano Hateboer e Zapata, sostituiti da Castagne e Barrow. Entrambe le squadre hanno la necessità di fare punti dopo gli ultimi risultati poco positivi: il ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

Pagelle/ Bologna Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Dall'Ara ed è stata valida per la quinta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Serie A - i match delle 15 LIVE : Calcio d’inizio! : Il pomeriggio di Serie A continua con le tre gare delle 15: la Lazio, fresca di vittoria in Europa League, ospita all’Olimpico il Genoa; la Roma, reduce invece dalla delusione europea, va a far visita al Bologna di Inzaghi, probabilmente all’ultima spiaggia; per finire, Chievo-Udinese. LAZIO-GENOA 0-0 LIVE Lazio (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. ...