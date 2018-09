Calcio in tv | la Juve di scena su Dazn

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pagelle/ Frosinone Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Frosinone Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della quinta giornata di Serie A. I bianconeri passano nel finale: decidono le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:47:00 GMT)

Frosinone-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/27 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - giochiamo a Calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

Juventus - Emre Can : 'Non siamo donne - giochiamo a Calcio'. Scatta il delirio : 'È sessista' : La partita di Champions League Valencia - Juventus giocata ieri, mercoledì 19 settembre, è stata una delle più chiacchierate degli ultimi tempi. Non solo per via dell'espulsione di Cristiano Ronaldo ...

Il Calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo shock : 1/7 Fabio Ferrari ...

Valencia-Juve - Marotta : 'Il Calcio italiano deve valorizzare meglio i giovani' : Prima del fischio d'inizio, l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta è stato intervistato su Sky Sport: "C'è l'orgoglio di essere tornati con quattro squadre italiane, con la speranza che ...