Calcio | FIFA Football Awards 2018 | vince il croato Luka Modric! Didier Deschamps è il

Calcio - Fifa Awards : Modri miglior giocatore del 2018 : Luka Modri è il miglior giocatore del mondo per il 2018. Va al centrocampista croato del Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions e vicecampione del mondo in Russia, il "Best Player Fifa Award" assegnato oggi alla Royal Festival Hall di Londra. Primo croato a comparire nell'albo d'oro, Modri batte la concorrenza dell'ex compagno di squadra al Real,...

Fifa - un freno in arrivo per il Calciomercato : algoritmo per il prezzo dei calciatori - tetto dei prestiti e “luxury tax” : La Fifa sta lavorando per limitare alcuni aspetti del calciomercato che non vanno come vorrebbe Infantino: diversi argomenti sul tavolo La Fifa sta lavorando da tempo per porre un freno al calciomercato “impazzito” nelle ultime sessioni. Il presidente Gianni Infantino, ha dato mandato ad uno staff selezionato di coordinarsi col Cies per monitorare il calciomercato e capire le modifiche da apportare nelle prossime stagioni. I ...

Fifa - stop ai prestiti / Regole per limitare le cessioni a titolo gratuito : 8 a sessione di Calciomercato? : La Fifa sta lavorando per cercare di limitare il più possibile le cessioni a titolo definitivo, dicendo stop anche ai prestiti dopo aver annullato negli ultimi anni le comproprietà.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato - FIFA propone riforma per limitare i prestiti : a rischio alcuni club importanti : Il Calciomercato potrebbe subire una rivoluzione nel prossimo futuro. La FIFA, infatti, vorrebbe limitare il numero di giocatori che le squadre possono cedere in prestito: come riportato da SportBild la restrizione limiterebbe i club a cedere in prestito un massimo di 8 atleti a stagione. La riforma, studiata ormai da tempo, troverà applicazione solo se approvata dal comitato esecutivo della federazione mondiale del calcio. A rischio ci ...

Fifa 19 : Serie B senza licenza ufficiale. Sarà ancora Calcio B! Solo le 3 retrocesse con stemma e divisa ufficiale : Purtroppo le speranze degli scorsi mesi si sono vanificate: in Fifa 19 la Serie B Sarà senza licenza ufficiale e continuerà a chiamarsi Calcio B. In realtà c’era da aspettarlo visti i grandi problemi che il campionato cadetto sta affrontando in queste settimane, problemi dovuti al mancato ripescaggio di 3 club, con il campionato che […] L'articolo Fifa 19: Serie B senza licenza ufficiale. Sarà ancora Calcio B! Solo le 3 retrocesse ...

Calcio - nove anni di carcere all'ex vice presidente Fifa Napout : Juan Angel Napout , ex vice presidente della Fifa, è stato condannato a nove anni di carcere negli Stati Uniti per il suo ruolo nel sistema di corruzione scoperto nel mondo del Calcio internazionale. Napout, 60 anni, ex capo del Conmebol, ossia la federazione calcistica dell'America latina, è stato condannato una settimana dopo che un altro nome illustre del Calcio ...

Calcio - Palestina critica la sanzione della Fifa per i commenti su Messi : ... pochi giorni prima dell'inizio della Coppa del Mondo in Russia. La partita è stata alla fine sospesa dall'Associazione calcistica argentina , AFA, , che ha preso la decisione attribuendola a ...

FIFA 19 o PES 2019 - qual è il migliore gioco di Calcio quest’anno? : Se, ogni estate, il calcio reale infiamma i cuori degli appassionati con il calciomercato – che, tra risvolti e colpi di scena, è in grado di spostare da solo gli equilibri e i pronostici di ogni club – i mesi più caldi dell’anno diventano un’occasione, per tutti i fan delle simulazioni videoludiche, per togliere il velo di mistero che avvolge i due titoli sportivi più famosi di tutto il panorama dei videogiochi: EA ...

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Calcio - la Nazionale per la prima volta fuori dalla Top 20 del ranking Fifa : Ora sono 21esimi con 1532 punti in una classifica che vede la Francia campione del mondo prima davanti a Belgio, Brasile, Croazia, Uruguay, Inghilterra, Portogallo, Svizzera, Spagna e Danimarca.

Fifa 19 : tutte le novità della modalità “Calcio d’inizio” : In Fifa19 verranno introdotte novità esclusive per quanto riguarda una delle modalità più famose del gioco: Calcio d’Inizio. La versione rinnovata di “Calcio d’inizio” apre a nuovi tipi di partite, al monitoraggio delle statistiche e a molto altro, rendendo più semplice ed entusiasmante sfidare i tuoi amici a Fifa19. Nuove modalità partita In aggiunta al […] L'articolo Fifa 19: tutte le novità della modalità “Calcio ...

Fifa 19 - 'Kick-off' riscrive le regole del Calcio - svelate le nuove Icon : c'è Baggio! : Dieci sono state svelate in anteprima nel corso della prova alla quale abbiamo partecipato: tre ex Milan, Cafu , Rivaldo , Seedorf ,; due campioni inglesi, Gerrard , Lampard ,; il Campione del Mondo ...