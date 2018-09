Calcio : Cairo 'Toro resetti dopo Napoli' : ANSA, - MILANO, 24 SET - E' un Urbano Cairo disteso, nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. "Succede la partita che non ha avuto l'esito sperato", la squadra "non ...

Cairo : «Piccoli disservizi ma Dazn sarà un player importante per il Calcio italiano» : «Quando vuoi, dove vuoi». Lo spot di Dazn, per la prima volta della serie A in streaming, rischia di diventare un boomerang per il nuovo canale di Perform che si è aggiudicato uno dei pacchetti dei diritti tv del calcio italiano. L'avvio del campionato è stato contrassegnato da problemi di trasmissione, e che sia colpa della banda larga troppo stretta o dell'inadeguatezza del 'canale' Dazn a fronte delle richieste, le ...

Calciomercato Torino - si lavora a due operazioni in uscita : Cairo pronto a sfoltire il reparto offensivo : Il Torino lavora sulle cessioni di Ljajic e Niang, il Besiktas spinge per il serbo mentre Rennes e Leganes si contendono il senegalese Il mercato in uscita del Torino non è ancora concluso, il club granata lavora per sfoltire il reparto offensivo dopo l’arrivo di Simone Zaza. Sono due i giocatori sul piede di partenza, si tratta di Adem Ljajic e Mbaye Niang, a cui Mazzarri ha fatto capire di cambiare aria. Per quanto riguarda il ...

Calciomercato Torino - Cairo : «Il futuro di Ljajic? Dipende da lui» : Torino - " Ljajic l'ho preso due anni fa e mi piace moltissimo. Rappresenta un calcio divertente, piacevole e bello da vedere. Se c'è uno a cui piace Ljajic quello sono io che l'ho acquistato" . ...

Calciomercato Torino - Cairo blinda Iago Falque : 'Non è in vendita' : Calciomercato ancora protagonista, almeno per quel che riguarda le uscite. In casa Torino infatti ci sono da risolvere le vicende legate al futuro di Iago Falque, Niang e Adem Ljajic: i tre sono al ...

Calciomercato Torino - Cairo : “mai pensato vendere Falque” : “Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo e non abbiamo mai pensato di venderlo, rifiutando anche offerte abbastanza importanti a luglio”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Quattordio dove si gioca la sesta edizione del Trofeo Mamma Cairo. “Sarà bello – ha aggiunto Cairo – vedere giocare insieme Belotti e Zaza. Ma penso alla squadra non ai singoli, è importante come l’insieme si ...

Torino - Cairo torna a parlare del “grigio” Calciomercato : Mazzarri si dovrà arrangiare : Torino, il patron Urbano Cairo ha nuovamente sottolineato i propri sforzi sul mercato per riscattare alcune pedine granata Il presidente del Torino Cairo è tornato a parlare di calciomercato. I granata sembrano non essere cambiati molto rispetto alla scorsa deludente stagione, ma a quanto pare non si muoveranno molto nelle ultime settimane di calciomercato. Cairo a Skysport ha infatti fatto il punto sulle mosse granata: “Abbiamo ...