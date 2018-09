Cade in una buca e porta il Comune in tribunale | perde la causa

Cade in una buca e si ferisce - rigettato ricorso di un cittadino : La Corte di Appello di Napoli , VIII sezione civile, presidente Umberto Di Mauro, ha rigettato il ricorso contro il Comune presentato da un cittadino che sosteneva di essersi infortunato Cadendo in ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Cade in casa Bolzano dopo una incredibile rimonta del Klagenfurt : Quarto turno di EBEL 2018/19 amaro per l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano che incappa nel primo ko stagionale. Gli altoatesini ospitavano gli austriaci dell’EC-KAC Klagenfurt e sembravano avere messo il match nei giusti binari. Immediato doppio vantaggio che faceva ben sperare per le Foxes, ma gli ospiti, con una rabbiosa rimonta a metà incontro, rifilavano quattro gol consecutivi ai padroni di casa, per una vittoria che sa di ...

Anziano ferito Cadendo da una scala - interviene l'elisoccorso : Toano, l'infortunio è avvenuto a Corneto intorno alle 15.30. L'uomo ha 73 anni: è stato caricato in elicottero e portato all'ospedale Santa Maria Nuova

Scia luminosa nel centro Italia - è una super stella Cadente/ Video - terzo avvistamento nelle ultime settimane : Scia luminosa nel centro Italia, è una super stella cadente: Video. terzo avvistamento nelle ultime settimane: si tratta di un bolide, una meteora molto brillante(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Cade dal sesto piano e finisce su una macchina - interviene elisoccorso : Un uomo è caduto dal sesto piano di un palazzo al civico 3 di via Siccardi a Verzuolo per circostanze ancora da chiarire. L'impatto con il suolo è stato attutito da una Opel Corsa parcheggiata proprio ...

Cremona - tragedia sul lavoro : operaio Cade dal tetto di una cascina e muore : Durante i lavori di ristrutturazione: l'uomo, 48 anni, è precipitato da un'altezza di 10 metri, inutili i soccorsi

VD : una donna Cade da 4. piano a Vevey e muore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - anziana Cade e muore in strada : "Colpa di una pallonata" : A intervenire per soccorrerla una pattuglia della Guardia di finanza fermata da un negoziante mentre transitava lungo la strada

Tragedia a Largo Agosta : anziana colpita da una pallonata Cade e muore in piazza : Hanno tentato di rianimarla disperatamente per diversi minuti. Per lei purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Tragedia a Largo Agosta nel tardo pomeriggio di oggi 12 settembre. Alle 18.15 un'...

Riforma copyright - via libera Ue. Di maio : "Una vergogna" Cosa acCade ora? : Bruxelles, 12 set., Adnkronos, - Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Riforma della direttiva Ue sul diritto d'autore, dopo aver votato una lunga serie di emendamenti. La proposta è stata ...

“Volgare - ti Cade tutto per terra!”. Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 - la modella curvy è una furia. Interviene Barbara d’Urso : Ah, il caro vecchio trash. Seconda settimana di settembre e le risse in tv, come ogni anno, tornano in auge. Protagonista, questa volta, il salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque: a infiammare gli animi due donne che di certo non se le sono mandate a dire. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso ...

MotoGP - GP Misano. Rossi : 'Il gesto di Fenati? Una sconfitta per l'ACademy'. Le reazioni dei piloti : Purtroppo della domenica del GP di San Marino non resterà solo l'immagine della vittoria dei tre piloti italiani Dalla Porta, Bagnaia, Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGP: anche la ...

Roma - 15 ore su una barella : anziana Cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

