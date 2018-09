Buon compleannno Mimì | il ricordo vivo di Mia Martini in una serata di emozioni

optimaitalia

: Buon compleannno @leonsfdo - andyasroma83 : Buon compleannno @leonsfdo -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Miaha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Prematuramente scomparsa, l'artista è sempre presente nel cuore dell'Italia che la festeggia ogni anno, con un grande evento a Milano, in occasione della sua nascita.Un omaggio in musica, festoso, in un'atmosfera ricca diè l'evento organizzato dall'Associazione Minuetto -Sarà che per il sesto anno ha unito sullo stesso palco artisti che hanno avuto il piacere di condividere ricordi con Miaed altri che, a causa della loro giovane età, possono approcciarsi alla sua musica e alla sua figura attraverso unsempre.Sul palco si alternano i giovani Leonardo Monteiro e Alice Caioli - visti al Festival di Sanremo 2018 - ma anche protagonisti della scena italiana che con Miahanno avuto la possibilità di confrontarsi e di lavorare come Pupo e Amedeo Minghi, pietre miliari della ...