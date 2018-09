Bufera per Sara Affi Fella e Vittorio Parigini | lei fidanzata quando era sul trono | lui ...

Bufera in Serie B e Serie C : nuovi provvedimenti del giudice sportivo - deferiti 4 club per irregolarità - pronti degli incredibili stravolgimenti [NOMI e DETTAGLI] : Serie B E Serie C NEL CAOS- Divampa una nuova Bufera nei cadetti e nella Lega Pro. La Procura Federale ha deciso di deferire al Tribunale Federale, quattro società a causa di irregolarità amministrative. Si tratta di un club di Serie B e di tre di Serie C (Lecce, Lucchese, Trapani e Monopoli). A comunicarlo è stata la FIGC attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il ...

Bufera su Casalino per audio contro tecnici Mef. Da Conte totale fiducia - fredda la Lega : Interviene anche il Ministero dell'Economia, attraverso finti che sottoineano: " L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del ...

Casalino nella Bufera per audio contro tecnici Mef : 'Conversazione privata - violata la mia riservatezza' : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

Bufera su Casalino per audio choc sul Mef - Orfini : 'Conte allontani gente indegna' : ANZALDI: Casalino HA VIOLATO CODICE DIPENDENTI, VA LICENZIATO 'Con le sue minacce e insulti ai dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino mette in campo un'evidente operazione ...

"Migranti - non usate i bus dei pendolari" : Bufera per un cartello a Pelago : Pelago , Firenze, , 21 settembre 2018 - Un messaggio scritto su un cartello e destinato ai migranti ha scatenato un putiferio. Siamo a Pelago, in provincia di Firenze, dove una cooperativa ha affisso ...

Emre Can nella Bufera per frasi sessiste : "Non volevo offendere nessuno" : Emre Can ha voluto prendere, a modo suo, le difese di Cristiano Ronaldo espulso dall'arbitro Brych per il diverbio con tiratina di capelli ai danni dell'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo. L'ex centrocampista del Liverpool, a caldo aveva risposto così a chi gli aveva chiesto se il rosso a CR7 fosse giusto: "Rosso per tirata di capelli? Non siamo donne, giochiamo a calcio". Queste sue parole, naturalmente, hanno subito fatto il giro del mondo ...

"Annunci di lavoro solo per gli uomini". Facebook nella Bufera : L"American Civil Liberties Union, associazione per la difesa dei diritti civili, ha protestato contro Facebook. Il motivo? La piattaforma ha consentito a circa 15 inserzionisti di pubblicare annunci rivolti solo agli utenti uomini.Un'indagine di ProPublica, riporta La Stampa, ha evidenziato come su 91 messaggi pubblicati da Uber solo uno è rivolto alle donne, tre non hanno distinzioni di genere e tutti gli altri sono rivolti esclusivamente agli ...

Bufera su fumettista : scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto : Oltre i tanti messaggi di solidarietà per Lele Spedicato c’è Anche qualcuno che gioisce della triste sorte toccata al 38enne L'articolo Bufera su fumettista: scrive che è felice per il malore a Lele Spedicato. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip – Chi è Emma Dalla Benetta? La maestra-tentatrice nella Bufera per la sua scelta di partecipare al reality [GALLERY] : Emma Dalla Benetta nella bufera dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, la tentantrice-maestra criticata dall’Assessore al Lavoro Elena Donazzan Una maestra di scuola elementare può essere anche una tentatrice di Temptation Island Vip? Questo si saranno domandati gli alunni, i genitori e gli abitanti Fogazzaro di Arzignano quando hanno visto la maestra Emma Dalla Benetta su Canale 5. La 29enne, che è una modella e al contempo ...

Nuova Bufera sugli 007 : per la Merkel c'è aria di crisi : Il braccio di ferro sul capo delle spie è rimandato a martedì prossimo. È questo l'esito di un rapido vertice fra i tre leader del governo di grande coalizione ieri a Berlino. La cancelliera Angela ...

'Sedia elettrica per Salvini' - si dimette l'assessore Pavan dopo la Bufera social : Valentina Pavan, assessore di San Stino di Livenza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta comunale. Il motivo della decisione dell'assessore è legato ad un suo commento su Facebook che qualche giorno fa aveva fatto scalpore. 'Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita' ha scritto la donna riferendosi a Matteo Salvini. Immediata la reazione del popolo del web che, nonostante le numerose contrarietà alla politica adottata dal ...

Pizza in smoking a Venezia - Bufera su Stefano Accorsi : ecco perché : L'Associazione Esercenti Venezia accusa l'attore di fomentare il turismo selvaggio: "Porti la Pizza in camera, non ci si può...

Bufera su Stefano Accorsi : "Lui di esempio per altri? Siamo senza speranza" : Dopo la passerella sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, Stefano Accorsi ha fatto discutere con il suo gesto. L'attore, infatti, alle 2 di notte ha pensato bene di mangiarsi una pizza in ...

Legata e violentata per anni. Lui - un professore delle medie - nella Bufera : Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali, Legata al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, un professore delle medie di Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli ...