Bri | rischio di nuove turbolenze

FABriZIO E CLAUDIO COLICA - LE COLICHE/ Chi sono? Pechino Express : Infortunio - coppia a rischio abbandono! : CLAUDIO e FABRIZIO COLICA saranno Le COLICHE a Pechino Express 2018: la coppia prende in mano il testimone lasciato dai The Show, sperano che la fine sia la stessa dei due colleghi.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Magione primo comune in UmBria ad adottare il Piano di protezione civile multi rischio aggiornato : Uno strumento per fronteggiare i rischi del territorio che verrà messo in pratica nell'esercitazione "Pian di Carpine in emergenza" , UMWEB, Magione - Consiglio comunale aperto a Magione per la ...

Bergamo-Lecco - traffico nel caos : anche il ponte di Brivio è a rischio : Il primo provvedimento è stato firmato in queste ore dalla Provincia di Lecco. Divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 40 tonnellate sul ponte di Brivio, preso d'assalto dagli ...

Allerta Meteo - CalaBria ad alto rischio : “macchina dell’emergenza in tilt - sistema dei dati meteo Arpacal offline” : “In tilt la macchina dell’emergenza. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha inoltrato una comunicazione urgente inerente il sistema di Allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria comunicando che ‘a partire dalle prime ore di oggi, 16 settembre 2018, il C.E.D e, di conseguenza, la Sala operativa di questo Centro non riescono a ricevere i dati relativi ...

Rischio sismico - Reggio CalaBria : Codacons - “chiudere gli edifici scolastici non in regola” : Il Codacons chiede al Sindaco di Reggio Calabria “di provvedere all’immediata chiusura di sette istituti scolastici, due scuole per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, che non risultano in regola con le norme antisismiche“. “A questo punto pretendiamo che qualcuno si assuma la responsabilita’ di far iniziare l’anno scolastico, pur nella piena consapevolezza che i ...

British Airways hackerata - carte di credito a rischio : Sul sito della British Airways è comparso un annuncio in cui la compagnia avverte i clienti che il loro sito è stato hackerato e che dunque sono a rischio le carte di credito utilizzate per l'acquisto ...

Violata British Airways - 380mila carte di credito a rischio : (Foto: pixabay/CC) British Airways ha annunciato di essere stata vittima di un furto di dati, che ha interessato i dati personali e i dettagli finanziari di migliaia dei propri clienti. Le carte di pagamento a rischio sarebbero 380mila. Retorico il comunicato con cui la compagnia aerea chiede scusa: “Siamo profondamente dispiaciuti, prendiamo molto sul serio la protezione dei dati dei nostri clienti”. La realtà però sembra essere diversa, ...

Palagiustizia a rischio crollo : stop processi fino al 30 settembre fa saltare udienza per l'omicidio LaBriola : L'emergenza Giustizia a Bari, entrata nel caos con la dichiarazione di inagibilità del Tribunale penale per il rischio crollo, si è abbattuta anche sulla vicenda processuale legata alla morte di Paola ...

Toyota richiama oltre 1 milione di auto iBride a rischio incendio. Prius e C-HR i modelli coinvolti : Il mercato delle auto a zero emissioni in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente è andato a crescere negli anni attirando sempre più l’interesse dei consumatori, grazie ad una maggiore consapevolezza della necessità di ridurre l’inquinamento a beneficio dell’ambiente, e in questo continua a giocare un ruolo importante la scelta dei principali produttori del settore che investono nella creazione di vetture che ...

Toyota richiama quasi un milione di auto iBride per rischio incendio : Toyota ha annunciato alla stampa di star procedendo al ritiro di almeno un milione di auto da loro prodotte: il motivo del richiamo riguarda un problema di cablaggio che potrebbe far incendiare il mezzo difettoso. Fanno parte del richiamo diversi modelli, in particolare quelli prodotti in Giappone dal 2015 sino a maggio 2018. Tradotto in numeri, si parla di ben 554mila auto che oggi occupano le strade del Giappone e di 192 mila che circolano ...

Maxi richiamo Toyota 'Un milione di iBride a rischio incendio'" : Toyota sta richiamando oltre un milione di vetture al mondo per riparare una parte del sistema elettrico che potrebbe incendiarsi. Ad essere oggetto del richiamo sono la Prius, la Prius plug-in e la C-HR. Toyota C-HR Negli Stati Uniti, dove il gruppo ...

Toyota richiama oltre un milione di auto iBride per rischio incendio : Teleborsa, - Toyota annuncia di aver richiamato oltre un milione di vetture a causa di un problema al motore che "può in casi estremi innescare principi di incendio". Lo si legge in un comunicato ...

Toyota richiama oltre un milione di auto iBride per "rischio incendio" : Toyota annuncia di aver richiamato oltre un milione di vetture a causa di un problema al motore che "può in casi estremi innescare principi di incendio". Lo si legge in un comunicato della casa ...

Toyota richiama oltre un milione di vetture iBride a rischio incendio : Richiami su oltre un milione di auto ibride a Toyota , prevalentemente Prius, prodotte tra 2015 e 2018, a causa di potenziali cortocircuiti che "in casi estremi possono innescare principi di incendio".