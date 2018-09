Borse in calo per effetto dazi Petrolio a 80 dollari | ai massimi dal 2014

Borse Asia in calo dopo nuovi dazi Usa : 6.32 Hong Kong e Shanghai hanno perso terreno subito dopo l'apertura a causa dell'annuncio degli Stati Uniti su nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi di dollari. L'indice Hang Seng ha aperto con un calo dello 0,80% e lo Shanghai Composite Index dello 0,28%.

Borse europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina

Borse - Milano in forte rialzo dopo calo dello spread : Inizia bene la settimana per Piazza Affari che chiude la seduta di lunedì con un +2,6%. Ecco come è andata la giornata sui...

Borse europee chiudono in calo - risale Atlantia : Le Borse europee chiudono deboli: non riescono a lasciarsi alle spalle le tensioni commerciali Usa-Cina, la crisi dei Paesi emergenti e i timori sulla Brexit. Milano chiude in calo: l'indice Ftse Mib ...

Borse - Milano negativa : con lo spread in calo bene le banche : Il FTSE Mib al momento è in calo dello 0,1% a 20.581,78 dopo aver terminato la seduta precedente su dell'1,0%

Borse europee in calo - tiene Milano Cala lo spread sotto i 250 punti base : Le crisi di Argentina e Turchia, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre i negoziati sul Nafta tra Washington e il Canada riprese oggi pesano sulle Borse europee che a metà giornata ...

Borse : Asia in calo - scossone emergenti : Il rand sudafricano è ai livelli più bassi in oltre due anni dopo che l'economia è crollata in recessione martedì.

Borse. Milano segna +1% - spread in calo : 9.40 Apertura in rialzo per le borse europee dopo un inizio di settimana e di mese positivo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segnava in avvio +0,61% a 20.530 punti, ma poi è cresciuto ulteriormente a +1% spinto dai titoli bancari. Margine BtpBund tedesco in calo a 276 punti, con rendimento del decennale al 3,12%. Lievi rialzi per Londra (+0,2%), Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,3%). Euro a 1,1599 dollari e 129,09 yen.

Borse - Piazza Affari chiude in calo : tonfo Pirelli : Finisce male la settimana per il Ftse Mib, che chiude le contrattazioni con un passivo dll'1,1%. Male anche Brembo, Ferrari...

Borse europee in calo - Milano cede 1 - 1% : 18.17 Chiudono tutte negative le Borse europee, con Piazza Affari che segna il calo dell'indice Ftse Mib a -1,1%,a 20.269 punti. Fra i titoli più penalizzati Pirelli -4,65%. Male anche Tim -3,35% e il settore bancario con Banco Bpm che perde il 3,11%. Chiusura in rosso anche per Francoforte -1,04%, Parigi -1,30%, Londra -1,16%. Sale lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedesco, chiude a 290,5.

Borse Ue in calo - Milano Mib -0 - 37% : 9.30 Le Borse europee aprono in calo appesantite dai timori della possibile introduzione di nuovi dazi statunitensi sulle merci cinesi. Londra -0,45%,Francoforte -0,7% e Parigi -0,34%.A Milano dopo un'avvio con timido segno positivo il Mib ha virato perdendo lo 0,37, mentre l'All-Share è restato sulla parità. Lo spread Btp e Bund tedeschi apre sui livelli della chiusura di ieri a 286punti base. Sul fronte dei cambi Euro in rialzo sul dollaro: ...

Borse - Piazza Affari in calo : soffrono i bancari : Il FTSE Mib chiude in calo dell'1,3% nella penultima seduta della settimana: ecco come è andata la giornata sui mercati

Borse Europee in calo - Milano -0 - 19% : 9.23 Apertura in calo nelle principali Borse Europee. In avvio di seduta Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 20.721 punti. In ribasso anche Londra -0,58%, Parigi -0,21%, Francoforte -0,39%. Stabile in avvio di giornata lo spread a 272 punti con il rendimento del Btp decennale al 3,12%