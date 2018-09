Borsa | nuovo round dazi schiaccia Europa | a Milano | -0 | 91% | si salva Saipem

Borsa : calo spread da' nuovo respiro - Milano maglia rosa - +1% - con banche : La volonta' del ministro dell'Economia Giovanni Tria di mantenere l'obiettivo di deficit/Pil all'1,6% ha spinto il rendimento sul Btp decennale al 2,79% con in prima fila i titoli bancari , Banco Bpm ...

Borsa Italiana di nuovo in calo - pesano le banche : Un fattore importante e trascurato sarà però la graduale politica restrittiva della Bce prevista per i prossimi anni che invece proprio in Italia incrementerà una voce di ricavo importante per le ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta a un nuovo rialzo (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 04:53:00 GMT)

Atlantia di nuovo ko in Borsa ma dimezza perdite dopo Giorgetti : L’avvio formale della procedura per la decadenza della concessione ad Autostrade per l'Italia ha innescato nuove vendite sulle azioni della controllante Atlantia azzerando così il recupero parziale di venerdì e riportando le quotazioni ai minimi dall'ottobre 2014. Il miglioramento è avvenuto nella seconda parte della seduta di Borsa dopo che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ha escluso ...

Tra Borsa e nuovo stadio - i piani di Elliott per il Milan : «Le partite le vincono i giocatori sul campo ma i campionati li vincono le società». Pensiero chiaro, quello di Paolo Scaroni, neopresidente del Milan. L'articolo Tra borsa e nuovo stadio, i piani di Elliott per il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lira turca - nuovo crollo. Borsa di Milano in rosso - sale lo spread : Nuovi minimi record sul dollaro. Mercati in ansia. Erdogan: "Siamo sotto attacco, ma la nostra economia è forte"

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio pesante in Borsa : avvio pesante per Fca (-4,3% a 15,71 euro) a Piazza Affari nella prima seduta dopo l’avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all’ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo. Non va meglio Ferrari (-5% teorico), alla cui presidenza siede Louis Carey Camilleri e Cnh (-2,54% a 8,59 euro), guidata ora da Suzanne Heywood. Debole anc...

