Bollettino sulla compatibilità tra Huawei P9 e aggiornamento Oreo | situazione al 24

optimaitalia

: Bollettino sulla compatibilità tra #HuaweiP9 e aggiornamento Oreo: situazione al 24 settembre… - OptiMagazine : Bollettino sulla compatibilità tra #HuaweiP9 e aggiornamento Oreo: situazione al 24 settembre… - asceppacerca : RT @LaityFamilyLife: Comunicato circa la firma di un Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulla nomina dei… - LaityFamilyLife : Comunicato circa la firma di un Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulla nomina… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Vi dobbiamo assolutamente undellaper quanto riguarda il possibile rilascio di Androidper un modello ancora molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddettoP9. Quando le speranze sembravano ormai vanificate, infatti, a fine luglio abbiamo ricevuto un segnale molto incoraggiante dalla Cina, secondo cui il pacchetto software risultava essere inaspettatamente in distribuzione. In quel frangente abbiamo affrontato l'argomento analizzando tutti i dettagli del caso, anticipandovi che non necessariamente avremmo fatto questo step in Italia e nel resto d'Europa.Come stanno le cose oggi 24 settembre nel Vecchio Continente? Dal produttore non abbiamo ricevuto ulteriori segni di vita. Poche ore fa il team EMUI ha fornito un feedback ufficiale ad un utente che ha chiesto appunto a quale punto si trovassero i lavori per assicurare l'del ...