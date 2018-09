: Manovra, Boeri (Inps): 'Condono previdenziale sarebbe un suicidio' #titoboeri - MediasetTgcom24 : Manovra, Boeri (Inps): 'Condono previdenziale sarebbe un suicidio' #titoboeri - eniiolucherini : RT @EugenioCardi: #Boeri: 'Un suicidio il condono previdenziale...'. ?? #condono #GovernoDelCambiamentoInPeggio - NotizieIN : Boeri:'Condono previdenziale,suicidio' -

"Ilipotizzato nella manovra è pericolosissimo,una manovra suicida".Così il presidente Inps Tito."Ildarebbe la possibilità a chi non ha versato i contributi di sanare la situazione in maniera agevolata",continua."Farebbe però aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati". "In pratica aumenta la spesa,indebolendo le entrate e rischia di vanificare i risultati raggiunti oggi che sono incorraggianti",aggiunge.(Di lunedì 24 settembre 2018)