: #Berlusconi è tornato in campo - Agenzia_Italia : #Berlusconi è tornato in campo - RosannaVaroli : RT @cicciogia: Berlusconi è tornato in campo, si candiderà alle europee e dichiara: 'Noi siamo l'Italia seria e onesta'. Sicuro sicuro sic… - ardigiorgio : #Berlusconi è tornato Totti é tornato L #autunno è tornato E io vado a sponzarmi una frisella -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Silviosi riprende la scena per garantire che si candiderà alle elezioni europee di primavera e per assicurare che il centrodestra è una alleanza "definitiva" per il futuro dei tre partiti che la compongono, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. In poco meno di un'ora di intervento alla convention 'L'Italia e l'Europa che vogliamo' organizzata da Antonio Tajani, il presidente di Forza Italia preferisce non leggere il lungo discorso che aveva preparato e distribuito. A Fiuggi, il Cavaliere parla a braccio quando bacchetta Matteo Salvini, colpevole di aver derubricato il 'vecchio' centrodestra ad accordi validi solo sul fronte locale, e non su quello nazionale. "La coalizione di centrodestra è l'opzione definitiva di questi tre partiti nel futuro. Poi il signor Salvini ha delle uscite ...