Benedetta Mazza | chi è? L' obiettivo è farsi conoscere meglio come persona Grande

Grande Fratello Vip 3 : Benedetta Mazza (foto e scheda) : Benedetta Mazza è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione 2018, in onda, dal 24 settembre, in prima serata, su Canale 5, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini.prosegui la lettura Grande Fratello Vip 3: Benedetta Mazza (foto e scheda) pubblicato su Gossipblog.it 23 settembre 2018 21:32.

Benedetta Mazza : età - altezza e peso. Chi è l’ex miss-conduttrice : Modella e conduttrice, Benedetta Mazza esordisce in televisione a ‘’Miss Italia’’, concorso di bellezza che le regala la gioia di vincere una fascia (quella di Miss Parma). A Salsomaggiore riesce ad arrivare quinta e da lì entrerà nel mondo dello spettacolo italiano. Benedetta realizza un calendario per beneficenza e recita in un piccolo cameo di Amore 14, film scritto diretto da Federico Moccia. Il suo debutto televisivo arriva ...