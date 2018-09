Benedetta Barzini all' Huffpost | Vendita toglie dignità a Versace e a un Made in

huffingtonpost

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Ladi? Mi dispiace molto, anche perché la collaborazione o la partnership sono sempre un vantaggio, mentre invece laè sempre una sconfitta". A parlare così all', 75 anni, musa, modella, femminista, insegnante, giornalista o tutte queste cose insieme, volto della prima copertina italiana di Vogue (nel 1965), un'identità divenuta simbolo di imperfezione e della sua grandezza oltre che dell'anticonformismo, amica intima di Andy Warhol e Salvador Dalì negli anni sessanta, una bellissima ragazza, oggi splendida donna, scoperta per caso mentre passeggiava per le vie di Roma."Ladidignità ae a unin Italy che non esiste più", aggiunge. "Tutto è fatto altrove e non c'è più neanche quel talento che ha dato origine alla nostra ...