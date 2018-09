Belluno | esplosione alla stazione ferroviaria Ultime notizie | tre operai ustionati | uno

Esplosione alla stazione di Belluno : tre feriti gravi. “Il boato avvertito in tutta la città” : Paura a Belluno, dove una forte Esplosione nei pressi della stazione ferroviaria ha creato il panico tra la popolazione: secondo le prime indiscrezioni, il boato sarebbe stato provocato dallo scoppio di un motore o di una bombola nella zona in cui ci sono dei lavori. Tre operai risultano feriti e versano in gravi condizioni.Continua a leggere