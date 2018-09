Belen Rodriguez è incinta? La verità e il desiderio della sorella Cecilia

Belen Rodriguez festeggia il podio di Andrea Iannone su Instagram : pace fatta? : Circolano diverse e insistenti voci che vorrebbero Belén Rodríguez e Andrea Iannone essersi lasciati ma, anche stavolta, sembrerebbe che la showgirl argentina fresca 34enne abbia smentito tutti. Sul suo profilo Instagram, lato Story, è infatti apparso un eloquente video proprio di Iannone, ripreso dalla tv mentre riceve il trofeo per essere salito sul podio nell’ultimo gran premio di MotoGP. Il giorno dopo l’ospitata di Fabrizio ...

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez fidanzati?/ "Viviamo agli opposti in questo momento ma..." : Fabrizio Corona affronta il capitolo Belen Rodriguez a Mattino 5 rivelando la verità su un possibile ritorno di fiamma con l'argentina. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:49:00 GMT)

Martina Hamdy chi è?/ Si appresta a diventare la nuova Belen Rodriguez (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Martina Hamdy, la ragazza del meteo di Mediaset approda al reality show per farsi conoscere ed esplodere del tutto. Conquisterà il pubblico italiano? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 07:18:00 GMT)

Belen Rodriguez - fine dell'amore con Andrea Iannone : Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è davvero finita. Il settimanale Spy rivela che la showgirl argentina non sarebbe più innamorata del pilota di Moto Gp. A chiudere la relazione, durata due anni, sarebbe stata lei, secondo il settimanale di gossip. L'annuncio della rottura tra i due era stato dato da Chi. Adesso a spiegare i motivi è Spy. Fabrizio Corona: "Non ho mai amato Silvia ...

Fabrizio Corona confessa : “Belen Rodriguez e Nina Moric le uniche donne che ho amato” : Incassata un’altra soddisfazione dai giudici milanesi Fabrizio Corona doveva essere in vena di affettuosità. E dopo aver dedicato questa “vittoria” al figlio Carlos, ospite a Verissimo ha parlato anche delle donne amate davvero nella sua vita: Nina Moric e Belen Rodriguez. Lasciata fuori la donna, che gli è stata accanto per tanto tempo, Silvia Provvedi: “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente ...

Milano Fashion Week - grande spettacolo sexy : da Wanda Nara a Melissa Satta da Federica Nargi a Belen Rodriguez [GALLERY] : 1/21 Instagram ...

Belen Rodriguez : la festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme - brindisi - balli e risate nel salone del ristorante. (FOTO) : Belen Rodriguez ieri sera, giovedì 20 settembre, ha celebrato il suo compleanno con una mega festa organizzata in un locale L'articolo Belen Rodriguez: la festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme, brindisi, balli e risate nel salone del ristorante. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez : ecco perché ha lasciato Andrea Iannone : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati da qualche giorno, la showgirl argentina ha messo fine alla relazione durata appena due anni, e la motivazione sta nel fatto che l'ex moglie di Stefano De Martino non amava più il motociclista... ma Iannone è ancora pazzamente innamorato di lei e ha comunque a malincuore accettato la decisione, anche se i rapporti tra i due restano buoni. Belen ha festeggiato il suo 34° compleanno insieme alla ...

Belen Rodriguez scatenata al suo party di compleanno per i 34 anni : Mentre il gossip la vuole ormai lontano dal pilota Andrea Iannone e di nuovo single, Belen Rodriguez ha salutato i 33 anni senza smentite, né conferme, con un solo messaggio: «Lasciatemi in pace». Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in un ristorante milanese circondata dalla famiglia e dagli amici più cari... nessun uomo al suo fianco--Belen Rodriguez ieri ha compiuto 34 anni e la showgirl ha organizzato ...