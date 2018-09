Beckham e l’Inter Miami in Mls | un grandissimo nome per la panchina | si sogna in grande

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) In Spagna e in Inghilterra ne sono certi: David, azionista di maggioranza dell’Interpronto all’ingresso nella Mls nordamericana, sta puntando con decisione a convincere Zinedine Zidane, suo ex compagno al Real Madrid, affinché diventi il nuovo allenatore della squadra. L’ex capitano dell’Inghilterra conta sul rapporto di amicizia con l’ex fuoriclasse francese per farlo trasferire in Florida. La mossa Zidane è sarebbe solo il primo passo per lanciare la squadra americana, che poi vorrebbe lanciarsi sul mercato andando a trattare grandi nomi: il sogno, secondo alcun indiscrezioni, avrebbe ile il cogdi Leo Messi, anche se circolano i nomi di Ibrahimovic, Rooney e Griezmann. Risulta molto difficile credere che Zidane possa accettare ladell’Intero che Messi e Griezmann possano lasciare la Spagna per ...