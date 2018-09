Beatles | la riedizione del White Album esce il 9 novembre Tutti i dettagli e

rockol

: Tutte le canzoni di tutte le edizioni speciali dell'Album Bianco dei Beatles - rockolpoprock : Tutte le canzoni di tutte le edizioni speciali dell'Album Bianco dei Beatles - radioalcamo : Beatles: nella riedizione del ‘White Album’ le 27 canzoni dei demo di Esher, registrati nel maggio del 1968… - rockolpoprock : Beatles: nella riedizione del ‘White Album’ le 27 canzoni dei demo di Esher, registrati nel maggio del 1968… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) E' ufficiale: la ristampa di "The", iil celebre "", sarà pubblicata in tutto il mondo il 92018 in diverse edizioni che ne celebrano il 50esimo anniversario. Conterrà nuovi mix stereo, audio in formato surround 5.1., demo inedite e "alternate takes" dalle sedute di ...