Basket | il CT Sacchetti tuona | “giocatori col cellulare fra 1° e 2° tempo | adesso basta!”

Basket : Petrucci - Sacchetti ottimo ct : ANSA, - GENOVA, 22 SET - Romeo Sacchetti continuerà la sua avventura sulla panchina della nazionale italiana di Basket. La volontà del presidente della Federazione Italiana di Pallacanestro Gianni ...

Basket - Sacchetti torna a parlare : il Mondiale vicino ed i casi Belinelli e Gallinari : Meo Sacchetti, CT della Nazionale italiana di Basket, ha parlato del cammino degli azzurri dopo le vittorie con Polonia ed Ungheria Il coach della Nazionale italiana di Basket, Meo Sacchetti, è tornato a parlare a pochi giorni di distanza dai successi contro Ungheria e Polonia che hanno avvicinato gli azzurri alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Sacchetti, parlando alla Gazzetta dello sport, ha analizzato il cammino azzurro stuzzicato ...

Basket - Meo Sacchetti : “Italia vicina al Mondiale! Basta polemiche sugli assenti - parlerò con Petrucci” : L’Italia si è seriamente avvicinata alla qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket grazie alla doppia vittoria conquistata contro Polonia e Ungheria pochi giorni fa. La nostra Nazionale è davvero a un passo dalla rassegna iridata ma non mancano comunque le tensioni dovute alle assenze di diversi giocatori NBA che hanno deciso di non vestire l’azzurro in questa finestra estiva per concentrarsi sugli allenamenti con le loro franchigie ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Sacchetti “Mi è piaciuta la reazione”. Datome “Spero di andare in Cina” : L’Italia concede il bis nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Dopo il successo di venerdì contro la Polonia, è arrivato quello di oggi contro l’Ungheria. Una vittoria importantissima per gli azzurri, che ormai vedono vicinissima la Cina. Una qualificazione che potrebbe già arrivare nelle prossime sfide di fine novembre. Meo Sacchetti ha voluto analizzare la prestazione della sua squadra. Il CT azzurro è rimasto comunque soddisfatto ...

ItalBasket - Sacchetti avvisa : "Voglio più fame. Vietato snobbare l'Ungheria" : Domani alle 18, diretta su Sky Sport, gli azzurri tornano in campo a Debrecen contro la formazione padrona di casa

Basket – L’Italia a Debrecen per l’Ungheria : i 12 di Sacchetti - out Burns e Tonut : Nazionale A: Ungheria-Italia domani a Debrecen (18.00, Sky Sport HD). Scelti i 12: ancora out Burns e Tonut Vigilia di Ungheria-Italia. Dopo la bella vittoria contro la Polonia di venerdì a Bologna, gli Azzurri sono chiamati al bis fuori casa per chiudere con due vittorie la prima finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale del 2019. Vincere contro i magiari significherebbe approcciarsi alle gare di novembre con la speranza ...

Basket - la Nazionale Italiana ha raggiunto l’Ungheria : domani il ct Sacchetti svelerà i 12 che scenderanno in campo : La vittoria sulla Polonia ha dato di nuovo slancio alla squadra di coach Sacchetti, che adesso punta a bissare il successo contro l’Ungheria lunedì Dopo una mattinata di riposo e il volo nel pomeriggio, gli Azzurri sono arrivati in Ungheria, dove lunedì 17 settembre sfideranno i padroni di casa nella seconda partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. domani il CT renderà noti i 12 giocatori che scenderanno in ...

ItalBasket - Sacchetti : "Fatte buone cose ma contro l'Ungheria dobbiamo migliorare" : Il ct azzurro si è detto soddisfatto dopo il successo contro la Polonia ma ha subito messo in guardia la squadra in vista dell'impegno contro l'Ungheria chiedendo più continuità in difesa

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : sfida delicatissima - Sacchetti si affida a Melli - Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Sacchetti : 'Solo con il gruppo possiamo ripartire' : 'Belinelli e Gallinari? Non sento la domanda, sto invecchiando. Parliamo di quello che abbiamo qui, abbiamo del buono e con questo vogliamo affrontare Polonia e Ungheria'.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : ufficiale l’esordio di Jeff Brooks contro la Polonia - il ct Sacchetti ha scelto i 12 per domani : Era nell’aria, ma adesso è cosa nota. Il ct della Nazionale, Meo Sacchetti, ha annunciato pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport 24 che gli esclusi dalla partita che l’Italia giocherà domani contro la Polonia sono Stefano Tonut e Christian Burns. Farà dunque il suo esordio in maglia azzurra Jeff Brooks, che ha ricevuto da pochi giorni il passaporto italiano (acquisito, lo ricordiamo, per matrimonio). L’annuncio di Sacchetti ...

ItalBasket - Sacchetti pensa alla Polonia : "Impegno importante - dobbiamo riscattarci" : Il ct azzurro ha presentato a Bologna la gara contro i polacchi assieme al presidente della FIP Petrucci

Basket - l Italia pensa alla Polonia. Sacchetti Più forti della pressione : Nel capoluogo emiliano si è svolta la conferenza di presentazione dove coach Sacchetti si è dimostrato già carico: 'Lo sport è fatto di pressione e le grandi squadre sono fatte di grandi giocatori ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...