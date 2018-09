Bari Spari a Carbonara | morto Walter Rafaschieri | grave il fratello Alessandro

“Aiuto - mi hanno colpito”. Spari e terrore in strada a Bari - davanti a tutti : Un colpo improvviso esploso in mezzo alla strada, che ha centrato un uomo proprio sulle natiche. E una storia che continua a dividere i lettori nonostante il gesto esasperato di chi quel grilletto lo ha premuto, stanco di subire in silenzio le violenze e le minacce dell’altro. Una vicenda che sta facendo il giro dei social in queste ore quella andata in scena a Bari, per la precisione nel quartiere Libertà: protagonista una donna di ...

Mattarella : 'È barBarie che un tale compri un fucile e spari a una bimba' : 'L'ltalia non può assomigliare ad un far west' - dice il presidente ai giornalisti durante la cerimonia del ventaglio e auspica che la vicenda susciti almeno indignazione -

