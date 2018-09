Barcellona | occhi su un obiettivo dell' Arsenal

Terrorismo - espulso un marocchino : aveva esultato per la strage di Barcellona : Un cittadino marocchino di 32 anni è stato espulso per motivi di sicurezza: è l'85esimo straniero espulso dall'inizio dell'anno. Lo rende noto il Viminale con una nota. L'uomo, condannato per reati ...

Terrorismo - espulso un marocchino. Aveva esultato per gli attentati di Barcellona : Monitorato durante la detenzione, Aveva dato prova di radicalizzazione. È la 85esima espulsione dall'inizio dell'anno

Udinese - occhi su un attaccante del Barcellona : Secondo Sky Sport , adesso c'è anche l'Udinese sulle tracce di Munir. L'attaccante classe '95 può diventare un'idea dei friulani, che però seguono anche Teodorczyk dell'Anderlecht, per il proprio reparto avanzato.

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

