Banca di Asti | al via nuove assunzioni

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il ripescaggio ti fa bella. Russia eterna padrona - la Francia spaventa e l’Olanda sBanca : La Russia si conferma padrona della Ginnastica artistica a livello continentale e si laurea Campionessa d’Europa per la quinta volta nella sua storia, firmando una doppietta d’antologia come quella realizzata dal mito Khorkina e compagne all’inizio del terzo millennio. Non sono bastati nemmeno i tantissimi infortuni e problemi fisici per mandare ko la formazione dei coniugi Rodionenko, oggi autrice di una prova scevra di errori ...