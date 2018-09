Bambini dietro le sbarre | l' infanzia con mamma reclusa tra le mura di un penitenziario

Vaccini : dietrofront maggioranza - i Bambini non immunizzati non entreranno in classe : dietrofront in Parlamento della maggioranza giallo-verde sui Vaccini. Secondo quanto rivelato dal capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, Vito De Filippo, i relatori hanno stoppato l'emendamento al decreto Milleproroghe approvato a luglio in Senato che avrebbe consentito per quest'anno di far entrare negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non immunizzati. “La maggioranza M5s-Lega - ...