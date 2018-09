Auto storiche | un giro d’affari da oltre due miliardi di euro all’anno

Tutto pronto per il Gran Premio Nuvolari : trecento Auto storiche al via : La storia e la cronaca del Gran Premio via Spotify Altra novità della 28esima edizione, il fatto che la storia e la cronaca del Gran Premio Nuvolari verranno trasmesse via podcast grazie alla ...

BOLLO Auto 2018/ Esenzioni fino a 5 anni e le situazioni in cui non si paga : le Auto storiche : BOLLO auto 2018, possibili riduzioni dell'imposta fino all'esenzione per 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Le Auto storiche conquistano Milano : “L’entusiasmo che Milano e i milanesi stanno riservando al GP d’Italia è eccezionale e va al di là di ogni aspettativa. Prima alla Darsena e poi durante la sfilata delle auto storiche di venerdì per le vie cittadine, il riscontro di pubblico è stato davvero grande“. A dirlo è Geronimo La Russa, presidente AC Milano, […] L'articolo Le auto storiche conquistano Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | auto, F1, ...

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di Auto storiche (2) : (AdnKronos) - "Le auto storiche in piazza Città di Lombardia hanno mostrato il fascino e la genialità di chi le ha progettate e costruite -sottolinea il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala- ribadendo che tradizione e storia dei motori hanno coinvolto in maniera crescente i nostri c

Lombardia : passione oltre l'Autodromo - Fontana alla mostra di Auto storiche : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "L'evento di oggi davanti al palazzo della Regione testimonia ancora una volta come il Gran Premio d'Italia di Formula 1 possa uscire dalla sua cornice naturale, l'autodromo di Monza, e coinvolgere e appassionare migliaia di cittadini". Lo ha detto il presidente di Regi

Esenzione bollo Auto storiche : come funziona regione per regione : Per le auto con più di 20 anni di storia le regole sul pagamento del bollo cambiano in base alla regione di residenza...

54ª Coppa della Consuma - a settembre l’ottava prova del Campionato Italiano Velocità in salita Autostoriche : La 54ª Coppa della Consuma attende i protagonisti del “tricolore” delle cronoscalate storiche in programma per il 7,8,9 settembre E’ nel pieno del proprio periodo riservato alle iscrizioni (avviate l’8 agosto), la 54^ Coppa della Consuma, la gara di Velocità in salita più longeva d’Europa, in calendario quest’anno dal 7 al 9 settembre, ottava prova (su dieci in calendario) del Campionato Italiano Velocità in salita per autostoriche. Il ...

GIORGETTO GIUGIARO COMPIE 80 ANNI / Il designer italiano è il creatore di Auto storiche quali Panda e Uno : GIORGETTO GIUGIARO COMPIE 80 ANNI: il designer italiano ha creato alcune delle auto storiche della Fiat tra le quali la Panda e la Uno. Dalla sua penna anche la Lancia Delta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Automobilismo orna la Termini Caccamo. La gara di velocità in salita - riservata alle Auto storiche e moderne : Difficile azzardare un pronostico tra le storiche con almeno tre pretendenti alla vittoria finale; Ciro e Andrea Barbaccia su due vetture sport dovranno vedersela con la Porsche 911 condotta da Mimmo ...