«Autista di bus da 30 anni | un sogno Ma Roma si è tanto incattivita»

Francia - 300mila firme per salvare il lavoro all’Autista del bus che ha tirato uno schiaffo ad un ragazzino : La Francia si divide sulla sorte di un conducente di bus che, nella regione di Parigi, ha evitato di un soffio di investire un ragazzino che gli è spuntato davanti, ha fermato il mezzo, è sceso e gli ha mollato un ceffone. A termini di legge rischia il licenziamento, ma in sua difesa si pongono i sindacati, i colleghi – che hanno raccolto online 300mila firme – e anche la presidente della Regione, Valerie Pecresse, che invoca ...

Milano - guineano irregolare aggredisce Autista bus e poliziotto : Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un conducente di mezzi pubblici, avvenuta durante il pomeriggio dello scorso mercoledì a Milano.L"intervento da parte delle forze dell"ordine ha avuto luogo intorno alle 14, in seguito alla richiesta di aiuto inoltrata dall"autista di un mezzo Flixbus in sosta nel terminal di Lampugnano. Quest"ultimo ha denunciato di essere stato insultato, minacciato ed infine aggredito da uno straniero che, ...

Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus/ Ultime notizie Padova : Autista indagato per omicidio stradale? : Padova, Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Milano - marocchino assalta bus e minaccia Autista Atm : "Ti sparo e ti uccido" : A Milano un marocchino irregolare e con precedenti penali ha assaltato un autobus Atm e minacciato di uccidere l"autista.I minuti di terrore in via San Vigilio, nel quartiere Barona, dove attorno alla mezzanotte il violento si è parato davanti al mezzo di trasporto pubblico costringendo il conducente ad arrestare la corsa, poi ha iniziato a prendere a calci, pugni e pure sputi i vetri.Una furia cieca e ingestibile anche per gli agenti di polizia ...

Autista 77enne confonde freno con acceleratore - bus uccide bimbo di 7 anni e una donna : L'uomo, con un carriera di 45 anni alle spalle, era stato messo in pensione ma poi richiamato come Autista di riserva e continuava a guidare grossi bus. Non subirà alcuna condanna perché subito dopo l'accaduto una perizia medica ha stabilito che in realtà soffriva di demenza senile.Continua a leggere

Bologna - arrestata coppia per tentato furto bus e rapina ad Autista : È finita in manette a Bologna una coppia di malviventi che, dopo aver addirittura tentato di rubare un autobus di linea, ha rapinato uno degli autisti della compagnia di trasporti.Il fatto si è verificato lo scorso giovedì pomeriggio. A commettere i reati sono stati un marocchino di 24 anni, senza fissa dimora, ed una ragazza 21enne di Ozzano Emilia.Secondo quanto riportato dai militari dell"Arma che si sono occupati di effettuare l"arresto, i ...

Autista guida il bus guardando un video sul telefonino. L'Atac avvia un'inchiesta interna : L'Autista del bus guarda un video. Non sul divano di casa o al pc, ma con il volante tra le mani. Scorrono le immagini, film, serie tv o altro non è chiaro, forse una clip musicale, sullo smartphone ...

Roma - lo straniero litiga con l'Autista e spacca il finestrino del bus : l'autista del bus non lo fa scendere fuori fermata e lui distrugge il vetro del gabbiotto. Il protagonista di questa "bravata" è un cittadino del Togo che ieri pomeriggio si trovava a bordo di un bus Tpl della linea 314, nei pressi del quartiere periferico Lunghezza.Qui lo straniero, una guardia giurata regolare in Italia, è andato su tutte le furie e, come riporta Romatoday, con un pugno, ha rotto il vetro del mezzo pubblico che stava passando ...

Giovani africani picchiano l'Autista dell'autobus - bambina sfiorata da un pugno : Un gruppo di Giovani africani [VIDEO], saliti su un pullman partito dalla citta' di Senigallia in direzione di Sassoferrato, si è reso protagonista di un'aggressione nei confronti del conducente del mezzo che gli aveva chiesto il titolo di viaggio. Sulla corriera, appartenente alle Autolinee Bucci, è scoppiato il caos quando ancor prima delle minacce all'autista lo stesso ripeteva agli immigrati di mettere giù le mani in quanto stavano cercando ...

Roma - 'fermati - voglio scendere'. L'Autista del bus si oppone : picchiato : Vuole scendere dall'aubus prima della fermate e aggredisce L'autista che si oppone. Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Nella tarda ...

Roma : Picchia Autista per scendere dal bus fuori fermata - arrestato : Roma – Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Un cittadino romeno di 34 anni, con precedenti, stava viaggiando a bordo del bus 982 quando si e’ avvicinato alla cabina del conducente intimandogli con veemenza di fermare il mezzo per farlo scendere. L’autista, un Romano di 54 anni, gli ha spiegato che non poteva far scendere alcun passeggero se non alle fermate previste ...

Aggredisce l'Autista dell'autobus e lo manda in Ospedale - nei guai 37enne di Bari - : «Interruzione di servizio pubblico e lesioni personali». È il conto che i Carabinieri della stazione di Racale hanno presentato a G.M.G. 37enne residente a Bari, deferito in stato di libertà, una ...

Pordenone - pesta l'Autista del bus e accoltella carabiniere. Straniero arrestato : Il 28enne del Burkina Faso dovrà rispondere di di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali