Audi Q3 - Al volante della 2 0 TDI 150 CV R-Line - VIDEO

quattroruote

: Audi Q3 - Al volante della 2.0 TDI 150 CV R-Line - #volante #della #R-Line - zazoomnews : Audi Q3 - Al volante della 2.0 TDI 150 CV R-Line - #volante #della #R-Line - zazoomblog : Audi Q3 - Al volante della 2.0 TDI 150 CV R-Line - #volante #della #R-Line - dinoadduci : Audi Q3 - Al volante della 2.0 TDI 150 CV R-Line -

(Di martedì 25 settembre 2018) Arriva la seconda generazione dellQ3, ed è davvero cambiata. Già lo stile del muso e del posteriore si rifanno alle serie superiori, in particolare la Q8, ma anche dentro la nuova plancia con lo schermo da 10 pollici touch dà un bellissimo colpo docchio. Un solo diesel, ma il secondo arriverà. La versione a gasolio disponibile per il momento è quella a cambio manuale da 2 litri e 150 CV, ma considerando che il pesoQ3 è salito, fa un po fatica sulle salite e a pieno carico, e talvolta occorre scalare una marcia in più per guadagnare lo spunto. Arriverà anche il 190 CV TDI a breve. Abitabilità migliorata. Lo spazio a bordo, grazie allincremento del passo di 8 cm, è molto abbondante anche dietro e per la modularità di carico cè di serie il divanetto scorrevole. Volete saperne di più? Non perdetevi il nostro