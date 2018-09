Asia Argento rimane a «X Factor 12»? La sua misteriosa risposta su Twitter

Dario Argento replica a Jimmy Bennett : «Weinstein si sta vendicando e l’ha pagato contro Asia» : Dario Argento a Un Giorno da Pecora Dopo le dichiarazioni che Jimmy Bennett ha rilasciato a Massimo Giletti nella prima puntata di ieri sera di Non è l’Arena (leggi qui), Dario Argento passa al contrattacco, in difesa della figlia Asia (accusata dall’attore di averlo violentato quando era un minorenne), lanciando una feroce accusa. “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di ...

Asia Argento e la morte del compagno Anthony Bourdain : ‘Vuoto che non si può riempire’ : Non è un periodo semplice per Asia Argento: prima la morte del compagno Anthony Bourdain, poi l’esplosione dello scandalo Jimmy Bennet (poi andato ospite a Non è l’arena di Massimo Giletti per dire la sua) e quindi l’esclusione consensuale da X Factor a causa dello stesso, senza dimenticare la multa per la figlia Anna Lou, che ha imbrattato delle vetture dell’ATAC (anche se va detto che si è anche scusata). Tuttavia ...

Asia Argento torna come giudice ad X Factor? I ‘movimenti’ sui social che fanno pensare ad un suo reintegro : Asia Argento potrebbe tornare come giudice ad X Factor, l’attrice italiana dopo le accuse di stupro di Jimmy Bennett è stata sollevata dall’incarico Asia Argento tornerà o non tornerà a vestire i panni del giudice ad X Factor? Dopo le accuse di molestie daell’attore americano Jimmy Bennett, l’artista era stata sollevata dall’incarico. Dai movimenti social dell’attrice si evince che la Argento potrebbe e ...

Asia Argento - che vuoto senza Bourdain : NEW YORK, 24 SET - Asia Argento ha rotto il silenzio sul suicidio del compagno Anthony Bourdain: parlando per la prima volta della morte del super-chef e conduttore del programma della Cnn "Parts ...

X Factor 2018 - il misterioso tweet di Asia Argento che fa sperare i fan in un suo reinserimento ai live : “Chi prenderà il posto di Asia Argento dietro il bancone del talent show musicale?” si chiedono gli appassionati. La produzione di X Factor però non ha ancora sciolto la riserva. E da giorni tutti i rumors legati al possibile sostituito della giudice sembrano decaduti. Da Sfera Ebbasta a Elio, passando per Nina Zilli e Malika Ayane: non sembra esserci spazio per nessuno di loro. Che la produzione stia preparando il terreno per la riabilitazione ...

Jimmy Bennett da Giletti : «Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma : è come Weinstein» : «Asia Argento mi ha violentato». Lo ha detto Jimmy Bennett, l'attore e musicista che aveva accusato la Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ospite in...

Non è L’Arena - Jimmy Bennett accusa : «Asia Argento mi ha violentato. Mi ha spinto sul letto e slacciato i pantaloni» : Jimmy Bennett, Non è L'Arena “Sì, Asia Argento mi ha violentato“. Jimmy Bennett conferma le accuse e, su La7, va pure nel dettaglio: “Mi ha spinto sul letto e mi ha slacciato la cintura e i pantaloni”. Ospite alla prima puntata di Non è L’Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti, l’attore statunitense ha ripetuto di essere stato molestato sessualmente – quando era minorenne – dalla figlia del ...