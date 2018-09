ASIA ARGENTO DOPO LE ACCUSE DI JIMMY BENNETT Dario Argento | “Weinstein lo ha pagato” | ma

ASIA ARGENTO torna come giudice a X-Factor ? il tweet che fa pensare : Asia Argento potrebbe tornare come giudice per X-Factor ? un suo tweet lascia pensare Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale di Sky Italia che indicherà chi prenderà il posto di Asia Argento durante i live del talent show X Factor. La collaborazione con la donna è stata infatti interrotta dopo lo scandalo internazionale legato alle presunte molestie sessuali ai danni dell’attore, all’epoca minorenne, Jimmy Bennett. (Leggi ...

Dario Argento difende la figlia ASIA e accusa Weinstein - ma poi fa retromarcia : Il caso Bennett sarebbe una vendetta di Weinstein contro Asia Argento. Lo dice il padre Dario Argento dopo l'intervista di ieri del giovane attore a Non è l'arena di Massimo Giletti. 'Weinstein si sta ...

X Factor 2018 - anche Fedez dalla parte di ASIA ARGENTO : «Noi giudici siamo con te!» : Dopo il tweet misterioso di Asia Argento , anche Fedez si schiera dalla sua parte nella conferma a giudice di X Factor 2018 . I segnali di un riavvicinamento da parte dei vertici del talent e l'...

Jimmy Bennett in tv - i social tifano ASIA. Dario Argento 'Weinstein ha pagato il ragazzo per vendicarsi' ma poi ritratta : Per la prima volta in tv da quando è scoppiata la bufera quest'estate, il ventiduenne ex attore ora musicista Jimmy Bennett , conferma la sua versione a L'Arena di Massimo Giletti: ' Asia Argento mi ...

JIMMY BENNETT A NON È L'ARENA/ "ASIA ARGENTO mi ha violentato" : ma il web non gli crede - “Burattino!” : JIMMY BENNETT che ha accusato Asia Argento è staro ospite della puntata di Non è L'ARENA rilasciando importanti dichiarazioni: "mi ha violentato, ha agito come Weinstein".(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:33:00 GMT)

ASIA ARGENTO dopo le accuse di Jimmy Bennett/ Il tweet che fa sperare : torna ad X Factor? : Asia Argento dopo le accuse di Jimmy Bennett: "Sono scioccata". Ultime notizie, dibattito a Storie Italiane sul caso molestie: l'attrice, "Sono incredula, sono stupidaggini"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:16:00 GMT)

Dario Argento replica a Jimmy Bennett : «Weinstein si sta vendicando e l’ha pagato contro ASIA» : Dario Argento a Un Giorno da Pecora Dopo le dichiarazioni che Jimmy Bennett ha rilasciato a Massimo Giletti nella prima puntata di ieri sera di Non è l’Arena (leggi qui), Dario Argento passa al contrattacco, in difesa della figlia Asia (accusata dall’attore di averlo violentato quando era un minorenne), lanciando una feroce accusa. “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di ...

