Argento | contro Asia vendetta Weinstein

Amanda Lear contro Asia Argento : Amanda Lear attacca Asia Argento, rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di “X Factor”. L’ artista francese,sembra instancabile ed ha ammesso, in un’intervista al “Corriere della Sera”, di essersi candidata per il posto lasciato libero da Asia Argento, esclusa da “X Factor” in seguito allo scandalo per la relazione con l’attore, allora minorenne, Jimmy Bennett. «Ho detto agli ...

Amanda Lear contro Asia Argento : «Mi ero proposta per X Factor - io non pago i minorenni» : Amanda Lear attacca Asia Argento , rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di X Factor . Grande Fratello Vip 2018: per le Donatella, Walter Nudo e ...

Amanda Lear contro Asia Argento : 'Mi ero proposta per X Factor - io non pago i minorenni' : Amanda Lear attacca Asia Argento, rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di X Factor. L'eclettica ed eterna artista francese, infatti, sembra ...

Asia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove : Aggiornamento 18 settembre 2018. Asia Argento ha nuovamente scritto pubblicamente a Rose McGowan. Tempo scaduto per l'attrice.pRosegui la letturaAsia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove pubblicato su Gossipblog.it 18 settembre 2018 23:52.

Asia Argento - fuori controllo : 'Hai 24 ore di tempo' - chi trascina in tribunale - siamo alla follia : Finisce nel peggiore dei modi l'amicizia 'femminista' di Asia Argento e Rose McGowan . Le due attrici si sono conosciute ai tempi dello scandalo #metoo , ed entrambe erano in prima fila sia contro ...

Domenica In - Asia Argento contro Mara Venier : 'Non guardo processi consumati in squallidi salotti televisivi' : In questi ultimi mesi, il caso Jimmy Bennett , che ha visto coinvolta l'attrice italiana Asia Argento , è stato fonte di chiacchiericcio sia sul web che nei salotti dei talk televisivi italiani e ...

Asia Argento contro Rose McGowan : 'Ti do 24 ore per ritrattare tutto' : Asia Argento scatenata contro Rose McGowan : l'attrice ha minacciato di portare la collega in tribunale se non si rimangerà le accuse a proposito della presunta relazione sessuale della figlia di ...

Asia Argento furiosa contro Rose McGowan : «Scusati e ritratta tutto». Ecco cos'è successo : Asia Argento scatenata contro Rose McGowan : l'attrice ha minacciato di portare la collega in tribunale se non si rimangerà le sue accuse contro la figlia del regista italiano Dario Argento , a ...

Asia Argento contro Rose McGowan : ‘Scusati per le orrende bugie altrimenti tribunale’ : Dopo le accuse rivoltale da Rose McGowan e dalla sua compagna, la modella Rain Dove (QUI tutto quel che serve sapere su di lei), Asia Argento ha minacciato proprio l’attrice di adire per vie legali contro di lei e di portarla addirittura in tribunale se non si rimangerà le accuse a proposito della presunta relazione sessuale con l’ex attore bambino Jimmy Bennett che, per inciso, la Argento nega recisamente di aver mai avuto al punto ...

Caso Argento - Asia scrive a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me” : L’ennesima pagina del Caso Argento la scrive questa volta l’attrice, lo fa attraverso i social network dove si rivolge all’ex amica Rose McGowan: “È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un’azione legale”. Lo scontro ormai è aperto ed è la replica del giudice di X Factor (ex, tra qualche settimana) ...

X Factor 12 - Selvaggia Lucarelli tweet al veleno contro Asia Argento : La prima puntata di X Factor 12 è andata in onda su Sky Uno con un osservato speciale: il giudice provvisorio, Asia Argento . L'attrice sarà presente ancora per 6 puntate poi verrà sostituita a causa ...

X Factor 12 - Selvagguia Lucarelli tweet al veleno contro Asia Argento : Terminata la prima puntata di X Factor 12 è il momento di tirare le somme. Sotto la lente di ingrandimento Asia Argento , giudice provvisorio, che verrà sostituita ai live a seguito dello scandalo che ...

Asia Argento reagisce contro Jimmy Bennett e blocca i pagamenti : Dopo un lungo silenzio Asia Argento torna a reagire contro Jimmy Bennett e blocca i pagamenti verso l’ex baby star che l’ha accusata di violenza sessuale. Tutto è iniziato – come molti sanno – dopo che il New York Times ha pubblicato un articolo in cui affermava che l’ex attore di Hollywood oggi caduto in disgrazia, aveva denunciato la regista italiana per aver abusato di lui quando aveva 16 anni. In seguito i due ...

Costanzo contro Asia Argento : "Vada da uno psicologo" : Il giornalista commenta la presunta vicenda di molestie sessuali che vede accusata l'attrice e regista romana: "Ansie...