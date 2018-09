Aquarius | ' Non ci fermiamo' Prua rivolta a nord verso Marsiglia

Migranti - appello dell'Aquarius : 'Non ci fermeremo - dateci una bandiera' : 'Non lasciate fare questo: chiediamo una bandiera, una bandiera qualsiasi'. Questo l'appello del presidente di Sos Méditerrannée France, Francis Vallat, da Parigi. LEGGI ANCHE Migranti, le ong ...

L'Ue lascia in "secca" Aquarius : "Bandiera? Non decidiamo noi" : Aquarius è sempre più in "secca". La nave con a bordo almeno 50 migranti salvati nel Mediterraneo di fatto nelle ultime ore è diventata una vera e propria imbarcazione pirata. Dopo aver ricevuto la revoca della bandiera da parte di Gibilterra, ha subito la cancellazione dai registri navali di Panama. Le autorità panamensi proprio qualche giorno fa hanno avviato l'iter per eliminare "Aquarius 2" (nome nuovo di Aquarius) dai propri registri. Una ...

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ 'Panama non so neanche che prefisso ha' : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ "Panama non so neanche che prefisso ha" : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:23:00 GMT)

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : 'Non sbarcherà in Italia' : Secondo stime del ministero dell'Economia, la crescita per il prossimo anno dovrebbe essere solo dello 0,9 per cento. I mercati sono stati nervosi in estate a causa dei timori che il governo di Roma ...

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : "Non sbarcherà in Italia" : Di Maio: "Prima l'Italia" Berlino, 21 set - (Agenzia Nova) - Nonostante gli avvertimenti della Unione europea in materia di disciplina di bilancio, l’Italia sta prendendo in considerazione di aumentare il deficit. Lo affermato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, L

Migranti - Salvini chiude i porti alla Ong Aquarius 2 : “Vada ovunque - ma non in Italia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, fa sapere che i porti italiani rimangono chiusi per la nave Aquarius 2, che ha rifiutato di consegnare 11 Migranti soccorsi nel Mediterraneo alla Libia: "Si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo. L'ho detto e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia".Continua a leggere

Migranti - ora la Aquarius cambia nome. Ma Salvini : "Non sbarcherà in Italia" : Dopo 19 giorni di sosta forzata, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l' Aquarius ha lasciato ieri il porto di Marsiglia. ...

Migranti - Salvini : “Nave Aquarius ha cambiato nome - ma non approderà mai in Italia” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini commenta su Twitter la ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso della nave Aquarius2, questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia: "Ha cambiato nome (aggiungendo un '2') e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia. Portichiusi".--"La nave ong Aquarius2 questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia. Ha cambiato ...

MIGRANTI - Aquarius E LIFELINE : NAVI ONG SPARITE DAL MEDITERRANEO/ Sea-Watch 3 - "non ci fanno uscire dal porto" : MIGRANTI, AQUARIUS, LIFELINE, Seawatch: le NAVI ong SPARITE. Ferme nei porti, sequestrate o sotto processo, sono ferme a La Valletta, Barcellona e Trapani(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:02:00 GMT)

La mediatrice - il medico - il fotografo : chi sono i lavoratori sulla nave Aquarius. “Non possiamo girarci dall’altra parte” : New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di Aquarius – la nave SOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol ...

Salvini avverte la Ue : "Non ci rifili 170 migranti o salta l'accordo su Aquarius" : 'A fronte della disponibilità del nostro governo per accogliere non più di venti immigrati che erano a bordo della Aquarius , in queste ore i partner europei pensano di lasciare sola l'Italia ...

Aquarius - ACCORDO TROVATO : MALTA APRE I PORTI/ 141 migranti in 5 Paesi UE : La Valletta "Non eravamo tenuti..." : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. AQUARIUS, ACCORDO TROVATO in Europa: 141migranti accolti in 5 Paesi Ue e nei PORTI di MALTA, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:22:00 GMT)

Aquarius - accordo trovato : Malta apre i porti/ 141 migranti distribuiti in 5 Paesi Ue : Italia non partecipa : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Aquarius, accordo trovato in Europa: 141migranti accolti in 5 Paesi Ue e nei porti di Malta, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:20:00 GMT)