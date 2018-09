Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti | Fateci sbarcare Ultime notizie

Aquarius punta verso Marsiglia - la Francia prova a frenarla : "Attracchi nel porto più vicino" : A proposito della nave Aquarius, che ha chiesto l'autorizzazione di far sbarcare a Marsiglia i 58 migranti che porta a bordo dopo averli soccorsi, la Francia cerca "una soluzione europea" in base al principio del "porto sicuro più vicino". Lo riferisce ad AFP l'ufficio del primo ministro francese, interrogato sulla risposta che Parigi conta di dare alla richiesta dell'Aquarius. Dall'inizio della crisi scatenata quest'estate dalla chiusura ...

Migranti - nave Aquarius verso Marsiglia : 18.12 La nave Aquarius fa rotta verso Marsiglia, dove la Ong Sos Méditerranée -che opera sull'imbarcazione- ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare "eccezionalmente" lo sbarco dei 58 Migranti a bordo. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore delle operazioni di Sos Méditerranée. "Il porto di Marsiglia è l' unico possibile da cui si possa ripartire".

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...

Migranti : la Aquarius fa rotta verso Marsiglia con 58 a bordo - 'Francia li lasci sbarcare' : La nave Aquarius è in rotta verso Marsiglia con 58 Migranti a bordo e intende chiedere alla Francia l'autorizzazione a sbarcare: lo ha riferito l'Ong Sos Mediterranee durante una conferenza stampa. ...

Migranti : la Aquarius fa rotta verso Marsiglia con 58 a bordo - "Francia li lasci sbarcare" : La nave Aquarius è in rotta verso Marsiglia con 58 Migranti a bordo e intende chiedere alla Francia l'autorizzazione a sbarcare: lo ha riferito l'Ong Sos Mediterranee durante una conferenza stampa. Dirigersi verso Marsiglia "è l'unica opzione che abbiamo" per permettere all'Aquarius di "continuare la sua missione" di salvataggio dei Migranti, ha spiegato il ...

La nave Aquarius 'in rotta verso Marsiglia' chiede di attraccare : Parigi, 24 set., askanews, - La nave Aquarius delle Ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere, MSF, sta facendo 'rotta verso Marsiglia' e chiede di potere attraccare dopo la revoca dell'iscrizione ...

Nave Aquarius naviga verso zona soccorsi : ROMA, 15 SET - La Nave Aquarius è di nuovo in acque internazionali dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia ed è diretta verso la zona di ricerca e soccorso internazionale nel Mediterraneo centrale, ...

Migranti : nave ong Aquarius naviga verso zona dei soccorsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nave Aquarius naviga verso zona soccorsi : La Nave Aquarius è di nuovo in acque internazionali dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia ed è diretta verso la zona di ricerca e soccorso internazionale nel Mediterraneo centrale, dove prevedono di ...

Nave Aquarius naviga verso zona soccorsi : ANSA, - ROMA, 15 SET - La Nave Aquarius è di nuovo in acque internazionali dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia ed è diretta verso la zona di ricerca e soccorso internazionale nel Mediterraneo ...

La Aquarius verso Malta per sbarcare i 141 migranti. Saranno accolti in altri cinque paesi : Sono in corso negoziati tra governo spagnolo, Commissione europea e altri paesi Ue per cercare di risolvere la questione dell'approdo nelle prossime ore - Si intravede una possibile soluzione nelle ...

Aquarius - Sos Mediterranèe “guerra politica contro Ong”/ Salvini - “terroristi verso Italia fermati in Tunisia” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Il ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Migranti - Aquarius senza porto : appello ai governi Ue/ Ultime notizie : soccorsi ignorati - nave verso l'Europa : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:07:00 GMT)

L'Aquarius punta verso Nord "Ue ci indichi un porto sicuro" : L'Italia chiude i porti alle navi delle Ong e alla Aquarius di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere- che ieri ha salvato 141 migranti al largo della Libia - non resta che rivolgersi direttamente a Bruxelles per chiedere un "porto sicuro" in cui far sbarcare le persone recuperate dopo che il centro di coordinamento libico non ha assegnato un luogo in cui sbarcare."Assegnateci un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con ...