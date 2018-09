Antonella Mosetti | Mia figlia Asia Nuccetelli non vuole più fare televisione

Antonella Mosetti : “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare televisione” : Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La madre Antonella Mosetti spiega perché non vuole andare più in tv Dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip e qualche ospitata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Porta a Porta, Asia Nuccetelli è letteralmente sparita dalla tv. La figlia di Antonella Mosetti si è allontanata dal […] L'articolo Antonella Mosetti: “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare ...

Antonella Mosetti - all'inaugurazione di una macelleria romana : 'Ci sono carni allevate a mano' : Ritornata in auge grazie alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti è rimasta una delle figure più chiaccherate sul web grazie, e anche a causa, delle sue esternazioni arrivate direttamente dal suo profilo Instagram. L'ultima in ordine è avvenuta durante l'inaugurazione di una macelleria romana di famiglia. --La Mosetti ha tirato fuori tutta la sua esperienza da televenditrice provetta spiegando ai cittadini perché avrebbero ...

Asia Nuccetelli : ecco quando si sposa la figlia di Antonella Mosetti : FIl 19 giugno 2019 Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, convolerà a nozze con il surfista e imprenditore Gianfranco Battistini. L'uomo ha uno stabilimento balneare a Lavinio e a detta della madre della ragazza "la testa sulle spalle".ecco come a Diva & Donna ha commentato la notizia Antonella Mosetti: “quando Asia me l’ha detto ho passato un giorno intero a piangere. È una ragazza forte, so che affronterà tutto nel migliore dei ...

Asia Nucetelli si sposa/ La mamma - Antonella Mosetti - rivela i dettagli del matrimonio : Asia Nucetelli, attraverso Instagram, ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Gianfranco. La madre, Antonella Mosetti, è emozionata e rivela la data delle nozze(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 23:22:00 GMT)

Asia Nuccetelli si sposa : Antonella Mosetti svela data e dettagli del matrimonio : Quando si sposa Asia Nuccetelli: parla la madre Antonella Mosetti Fervono i preparativi per il matrimonio di Asia Nuccetelli. Dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato l’annuncio su Instagram, è ora la madre Antonella Mosetti a svelare la data dell’evento. Asia convolerà a nozze col fidanzato Gianfranco il prossimo 19 giugno 2019. […] L'articolo Asia Nuccetelli si sposa: Antonella Mosetti svela data e ...

La figlia di Antonella Mosetti si sposa : "Ho detto sì" : Dopo l'esperienza al Gf Vip, Asia Nuccetelli si è allontanata dai riflettori e ha preferito vivere la sua storia d'amore in disparte. Ora, a un anno di distanza dall'esperienza televisiva e da tutte quelle critiche che ne sono conseguite, la figlia di Antonella Mosetti ha spiazzato tutto il popolo del web rivelando che tra qualche mese si sposerà. "E ho detto SI.... Tra poco meno di un anno sarò sua moglie - scrive sul suo proilo Instagram Asia ...

Asia Nuccetelli si sposa - la figlia di Antonella Mosetti ha detto “sì” al suo Gianfranco : Asia Nuccetelli si sposa con Gianfranco, il surfista conosciuto circa un anno fa di cui la figlia di Antonella Mosetti è innamorata perdutamente Asia Nuccetelli, dopo il clamore che l’ha vista coinvolta prima al ‘Grande Fratello’ e poi al all’interno dei programma tv con dibattiti sulla chirurgia estetica, ha trovato la sua felicità. La giovane figlia di Antonella Mosetti si è innamorata di ...

Antonella Mosetti denuncia gli haters / Caos dopo la foto con Berlusconi : "Il mio avvocato è già a lavoro" : Antonella Mosetti denuncia gli haters dopo le accuse ricevute sotto la foto pubblicata su Instagram con Silvio Berlusconi. "Il mio avvocato è già al lavoro!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Antonella Mosetti - selfie con Berlusconi su Instagram : è polemica : Il selfie su Instagram di Antonella Mosetti con Silvio Berlusconi fa discutere, scatenando la polemica. La showgirl in questi giorni è volata in Sardegna per trascorrere le vacanze e sui social pubblica le foto delle sue giornate, fra party esclusivi e bikini. Qualche giorno fa la Mosetti si trovava al Country Club di Porto Rotondo, a poca distanza da Villa Certosa, residenza estiva di Berlusconi. L’ex premier e la modella si sono ...

Antonella Mosetti irriconoscibile nella foto con Berlusconi - piovono insulti su Instagram : «Sembri un mostro» : Antonella Mosetti ha pubblicato con orgoglio una foto con Silvio Berlusconi sul suo profilo Instagram, e ha commentato: «Finalmente l'ho conosciuto». Non hanno mostrato lo stesso...

“Chi è più rifatto?” : Antonella Mosetti irriconoscibile accanto a Berlusconi - l’ironia social sulla strana coppia : Antonella Mosetti resa irriconoscibile dai ritocchini estetici nella foto accanto a Silvio Berlusconi: il web se la prende con la showgirl e con l’ex Premier “Finalmente ho conosciuto @silvioBerlusconi_official TOP #Berlusconi#tv#mediaset#numberone Rosiconi vi amo”: questo è quanto Antonella Mosetti scrive accanto alla foto che la immortala vicino all’ex Premier Silvio Berlusconi. In vacanza, la showgirl italiana ha ...

Antonella Mosetti irriconoscibile nella foto con Berlusconi - piovono insulti su Instagram : «Sembri un mostro» : Antonella Mosetti ha pubblicato con orgoglio una foto con Silvio Berlusconi sul suo profilo Instagram, e ha commentato: «Finalmente l'ho conosciuto». Non hanno mostrato lo stesso...

Antonella Mosetti E SILVIO BERLUSCONI/ Foto - troppi ritocchi? Il web senza freni : "Vergognati!" : ANTONELLA MOSETTI in Sardegna in compagnia di SILVIO BERLUSCONI: la Fotografia postata su Instagram infiamma la rete con i commenti, arriva la risposta dell’ex lolita “Vi denuncio!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Antonella Mosetti e Silvio Berlusconi/ Foto - troppi ritocchi? Quando consigliava la chirurgia alla figlia... : Antonella Mosetti in Sardegna in compagnia di Silvio Berlusconi: la Fotografia postata su Instagram infiamma la rete con i commenti, arriva la risposta dell’ex lolita “Vi denuncio!”. Antonella Mosetti era già consapevole che, pubblicando lo scatto che la ritrae al fianco di Silvio Berlusconi, avrebbe attirato su di se non poche critiche.