Anticipazioni Che fuori tempo che fa | ospiti di lunedì 24 settembre

Anticipazioni Uomini e Donne - Sara smascherata : 'Ha preso in giro la redazione per soldi' : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e oggi nel corso della nuova registrazione del trono classico è stata fatta chiarezza sulla vicenda riguardante l'ex tronista Sara Affi Fella. Da tempo si parlava del fatto che la Affi Fella avesse preso in giro la redazione della trasmissione di Maria De Filippi e oggi nel corso della registrazione del programma è venuta fuori la verità. Come raccontato sul sito di Isa e Chia, la redazione ha ...