Anche Draghi boccia il governo del cambiamento

Draghi : bAnche europee più deboli di quelle Usa : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Bloomberg European Capital Markets Forum di Milano ha ribadito i tre pilastri della strategia economica del governo Conte e cioè investimenti pubblici, lotta alla povertà e ...

Paolo Savona ritorna su Mario Draghi : "Valente presidente" - Anche "abile a superare i vincoli della sua azione" : Lo aveva detto in premessa: Mario Draghi è "un amico". Salvo poi lanciare un affondo, dicendo che alla guida della Bce "si è procurato poteri che non avevamo previsto". Il giorno dopo Paolo Savona precisa, chiarisce, ma conferma il senso delle sue parole. Mario Draghi è "un valente presidente" ed è stato "abile" a "superare i vincoli della sua azione di fronte alle carenze statutarie". La Bce, in altre parole, per il ...

Anche Draghi tra i cattivi? : ... per un lungo periodo di tempo; le antenne della BCE resteranno sempre dritte all'evolversi della situazione e se necessario saranno valutati in futuro eventuali cambiamenti a questa politica, in ...

Anche Draghi tra i cattivi? : L'attesa per Draghi è stata animata da una mattinata un po' più convulsa, in cui la scena è stata occupata da dichiarazioni un po' ardite del Commissario Europeo all'Economia Pierre Moscovici, la ...