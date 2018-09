Ammortizzatori sociali | 140mila a rischio licenziamento | presidio dei metalmeccanici

Ammortizzatori sociali - 110mila a rischio licenziamento : presidio dei metalmeccanici davanti al ministero : A partire da lunedì 24 settembre 110mila lavoratori sono a rischio licenziamento per la scadenza degli Ammortizzatori sociali (cassa integrazione e contratti di solidarietà) non più rinnovabili per le limitazioni imposte dal Jobs Act. Tra i comparti più interessati quello dei metalmeccanici, i cui sindacati stanno manifestando a Roma, di fronte al ministero dello Sviluppo Economico. Il presidio durerà fino alle 14: i tre segretari sono stati ...

140mila posti a rischio : i metalmeccanici e i sindacati protestano per gli Ammortizzatori sociali : Questa mattina, davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, si sono riuniti in un presidio di protesta i lavoratori metalmeccanici e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil. La manifestazione è nata nella paura di migliaia di licenziamenti che potrebbero arrivare per l'impossibilità di prorogare la cassa integrazione.Continua a leggere

Stop agli Ammortizzatori sociali Senza più reddito in decine di migliaia : «Sugli ammortizzatori sociali siamo ormai vicini a un pericoloso punto di non ritorno: o si affronta subito il tema della conferma della Cassa integrazione per le posizioni in scadenza, o presto ...

Ammortizzatori sociali - allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a causa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

Senza Ammortizzatori sociali "working poor" in Svizzera raddoppiano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve