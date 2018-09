Ambra Angiolini racconta ho sofferto di bulimia

Ambra Angiolini confessa : «Ho sofferto di bulimia - mi ha salvata mia figlia» : «Ho sofferto di bulimia. Ne sono uscita grazie alla radio, ma un po' si resta bulimici per tutta la vita: vuol dire anche amare tantissmo e desiderare tanto di essere amata». Lo ha...

Ambra Angiolini e la bulimia : «Quando è nata mia figlia - la fame d’amore si è placata» : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra Angiolini«La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio». Ambra Angiolini, 41 anni, è tornata su uno dei periodi più difficili della sua vita e sul disturbo alimentare di cui ha sofferto per anni. «Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una ...

Ambra Angiolini : "Bulimia è desiderare di essere amati - il cibo riempie un vuoto. Mia figlia ha placato la mia fame d'amore" : "La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio. Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una volta feci tutta una puntata su questo tema. Il cibo è la cosa più facile da trovare, riempie un vuoto". Ambra Angiolini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format "I Lunatici", ...

Teatro. Stagione del Goldoni - da Ambra Angiolini a Ornella Muti - da Claudio Casadio a Geppi Cucciari : TUTTO IL PROGRAMMA E I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI E DEGLI SPETTACOLI INFO: teatroGoldoni@accademiaperduta.it / www.accademiaperduta.it / www.facebook.com/accademiaperduta / www.facebook.com/...

