Amatori del ballo da sala a tu per tu con la campionessa a Cinisello

Genova - un video Amatoriale riprende una lunga crepa sul ponte prima del crollo : Il crollo del ponte Morandi di Genova ha scosso tutta Italia e non solo, la struttura in piedi dagli anni '60 è da sempre al centro di polemiche sul tema sicurezza e impatto ambientale. Il 14 agosto uno dei tre piloni del ponte è crollato portandosi dietro centinaia di metri di asfalto e decine di autovetture che stavano transitando in quel momento. Fin da subito il governo ha puntato il dito contro la società Autostrade per l'Italia e Benetton, ...