Amanda Lear contro Asia Argento : 'Mi ero proposta per X Factor - io non pago i minorenni' : Amanda Lear attacca Asia Argento, rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di X Factor. L'eclettica ed eterna artista francese, infatti, sembra ...

XFactor - Amanda Lear provoca Asia Argento : "Io non pago i minorenni" : "Io, quando è stata eliminata Asia Argento per lo scandalo del ragazzino, mi sono proposta a X Factor. Ho detto: state tranquilli che io non pago minorenni, non mi interessano e tra l"altro dargli 350mila euro come ha fatto Asia Argento sarebbe pura follia, al massimo 50 euro". La sempreverde Amanda Lear è diretta, dissacrante e ironica come sempre.Cinquant"anni di carriera non banali tra arte, moda, musica e cinema, tra Salvador Dalì e David ...

Amanda Lear : "Con l'eliminazione di Asia - mi sono proposta a XFactor : non pago i minorenni. Non 350mila. Massimo 50" : Una vita avvolta nel mistero. Non si sa quando è nata, da chi e dove. L'unica cosa certa di Amanda Lear è la sua intelligenza, la capacità di restare nel mondo dello spettacolo superando mode e cliché. A partire dal suo nome che per assonanza dovrebbe dare il fonema Amant de Dalì e, leggenda vuole, fosse stato creato proprio dal pittore catalano. Per arrivare ad essere la musa dei Baustelle in un singolo del ...

Amanda Lear e il duro attacco alla tv italiana : “I reality mi fanno schifo” : Dure le parole di Amanda Lear sulla televisione italiana, scagliandosi contro Barbara D’Urso e i reality show in genere. Dopo anni d’assenza dal panorama italiano, Amanda Lear non sembra affatto pronta a fare il proprio ritorno. Lo chiarisce in maniera chiara e non senza polemiche. Intervistata da Chi, ha infatti detto la sua in maniera cruda sullo stato delle televisione nostrana. L’attrice e conduttrice si è particolarmente concentrata ...

Amanda Lear rivela : «Se ho un amante per casa - spero se ne vada presto. Il sesso? Mi piace eccome...» : Amanda Lear a cuore aperto. L'icona sexy della tv si è raccontata in un'intervista a Chi, parlando anche del suo rapporto con uomini e sesso. Amanda Lear da Costanzo: «Bowie...

Amanda Lear dice la sua su Barbara d’Urso e i suoi programmi : Barbara d’Urso: Amanda Lear dichiara di non guardare i suoi programmi La scorsa stagione Tv è stata davvero impegnativa e piena di soddisfazioni per Barbara d’Urso. Difatti la popolare conduttrice ha raggiunto ascolti molto alti con le sue due trasmissioni pomeridiane Pomeriggio 5 e Domenica Live, che hanno sempre battuto l’agguerritissima concorrenza rappresentata da La Vita in Diretta e Domenica in. Ma i successi per la ...

Amanda Lear - la confessione sessuale a 79 anni : 'Come mi piace farlo oggi' : Amanda Lear , 79 anni, icona ambigua e intramontabile, si confessa al settimanale Chi in edicola. Parla di sesso senza pudori. 'Il sesso mi piace eccome, ma non lo pratico più come una volta. Oggi mi ...

Amanda Lear : 'La tv italiana non mi piace... gli uomini? Mai stata fedele' : Un figlio invece non le è mai mancato: "Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli, in questo periodo, sia da irresponsabili". Quanto al sesso, invece, ...

