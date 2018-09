Alluvioni in Messico | 16mila sfollati nel nordest del Paese

USA - possibile nuova minaccia tropicale nel Golfo del Messico : rischio di Alluvioni per il Texas : Mentre Florence si dirige pericolosamente verso la East Coast degli Stati Uniti, una nuova minaccia tropicale emergerà nel Golfo del Messico occidentale alla fine di questa settimana, con il Texas in allerta per i possibili effetti. La caratteristica in questione è un’area di rovesci e temporali posizionata a largo della Penisola dello Yucatan che si spingerà verso nord-ovest dai Caraibi fino al Golfo. “Anche se è presente un certo shear del ...