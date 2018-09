All Together Now con Michelle Hunziker in arrivo su Canale 5 Anteprima Blogo

blogo

(Di lunedì 24 settembre 2018) Novità in vista per l'intrattenimento della rete ammiraglia Mediaset.5 infatti sta pensando di animare il parco varietà del proprio magazzino con un titolo nuovo di zecca. TvBlog è in grado di svelarvi quale sarà la novità nel campo dell'intrattenimento di inizio 2019 per l'ex Telemilano. Approderà su5 il format Allnow che è stato diffuso in Gran Bretagna dalla zietta degli inglesi, ovvero BBC, esattamente la prima rete. Il programma è stato prodotto anche in Brasile, Polonia e Danimarca. In territorio britannico la conduzione del programma è stata affidata al comico Rob Beckett, accompagnato dall'ex Spice girl Geri Halliwell, su5 invece, secondo quanto apprendiamo la conduzione di questo nuovo programma sarà affidata alla sempre sorridente.AllNow coninsu5 (...