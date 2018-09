All together Now con Michelle Hunziker in arrivo su Canale 5 (Anteprima Blogo) : Novità in vista per l'intrattenimento della rete ammiraglia Mediaset. Canale 5 infatti sta pensando di animare il parco varietà del proprio magazzino con un titolo nuovo di zecca. TvBlog è in grado di svelarvi quale sarà la novità nel campo dell'intrattenimento di inizio 2019 per l'ex Telemilano. Approderà su Canale5 il format All Together now che è stato diffuso in Gran Bretagna dalla zietta degli inglesi, ovvero BBC, esattamente la ...