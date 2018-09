Alberto Gilardino lascia il calcio giocato | diventerà allenatore

newsbiella

: Un altro campione del mondo dice addio al calcio giocato: il futuro di Alberto #Gilardino sarà in panchina ?? - DiMarzio : Un altro campione del mondo dice addio al calcio giocato: il futuro di Alberto #Gilardino sarà in panchina ?? - Eurosport_IT : 188 gol in Serie A ?? 9° marcatore di sempre ?? 1 mondiale vinto ?? Alberto #Gilardino posa il violino, quell'esulta… - newsbiella : -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Nel mezzo il titolo di campione del mondo nel 2006. Poi Fiorentina, Genoa e le esperienze finali in Cina e allo Spezia. 273 gol in tutto per un bomber completo che hato ricordi positivi in ...