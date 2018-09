Africa | Non aiutateci per carità Amref cambia la narrazione del continente

Salvini : l'Africa chiede rispetto - lui replica fermamente : 'Non mi scuso di nulla' : Matteo Salvini non ha peli sulla lingua, anche quando si tratta di doversi interfacciare con organizzazioni che racchiudono più paesi come l'Unione Africana. Ennesimo duello rusticano, almeno sul piano dialettico, per il ministro dell'Interno che, di fronte alla richiesta di scuse dei Paesi del continente nero, risponde in maniera schietta. A non andare giù sarebbero le parole attraverso cui il vice premier avrebbe paragonato gli immigrati ...

Migranti - Kurz “summit Ue-Africa a dicembre”/ Salvini e Macron ‘vicini‘ : “obiettivo non far partire barconi” : Kurz annuncia summit Europa-Africa a dicembre sul tema Migranti: "obiettivo non far partire i barconi". Macron "stretta su espulsioni di irregolari", Salvini "vicino" a Francia?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:59:00 GMT)

"L'estate è iniziata". Sole e caldo Africano nei prossimi giorni. Ma non vi ci abituate : L'estate finirà come è iniziata. Alle giornate di caldo torrido rispondono rovesci temporaleschi. Nei prossimi giorni un grande anticiclone africano colpirà la penisola portando un crescendo quotidiano di caldo ed afa. Le temperature supereranno le medie di quasi 10°C, arrivando ai trenta a Roma, Bologna e Firenze, fino a raggiungere i 36°.Col caldo arriverà l'afa, Sole a picco e cielo sereno. Secondo Antonio ...

Giorgia Meloni - orgoglio italiano : 'Gli Africani a casa nostra non ci stanno' : A tenere banco è, ancora, il tema dell'immigrazione, nei giorni caldissimi dell'emergenza in Libia e nei giorni in cui gli echi dell'ultimo caso-Diciotti ancora non si sono spenti. E, come al solito, ...

Gli Africani emigrano. Non diamo colpe a 'grandi vecchi' : Il sistema monetario Cfa, che aggancia le valute locali all'Euro, e prima al franco francese,, sarà pure la rovina dell'economia africana, ma qualche vantaggio deve offrirlo se il Mali dopo averlo ...

May punta sull'Africa per i commerci : "Non temo una Brexit senza accordo" : 'Un mancato accordo non sarebbe certo una passeggiata ma neanche la fine del mondo', ha minimizzato May ribadendo che 'un No Deal è sempre meglio di un Bad Deal', un cattivo accordo. E intanto la ...

Non è ancora il momento di salutare l'estate : il caldo Africano è tornato (ma durerà poco) : "Oggi e domani, grazie all'avanzata di una alta pressione di origine africana, assisteremo in tutta Italia al ritorno di un tempo tipicamente estivo: splenderà ovunque il sole mentre vento e moto ondoso si attenueranno". Se pioggia e pertubazioni del weekend avevano demoralizzato chi ancora non si rassegna alla fine dell'estate, i prossimi giorni segnano il ritorno di un sole caldo e splendente, come preannunciato dai meteorologi del ...

Rai Due : "Sulla via di Damasco" - sabato 25 agosto protagonista Gregoire Ahongbonon - il 'Basaglia dell'Africa' : Giovanni D'Ercole e Vito Sidoti si soffermerà sulla storia di un uomo semplice che non ha girato lo sguardo davanti a quel mondo crudele e spietato del disagio mentale, in quel pezzo di Africa, tra ...

Firenze - soldi per bambini Africa a cognato Renzi/ Inchiesta su Andrea Conticini : perché Unicef non denuncia : Renzi, pm "milioni per Africa su conti del cognato Andrea Conticini". Ultime notizie Firenze, Inchiesta choc: ex premier replica, "querelo chi mi accusa"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:27:00 GMT)