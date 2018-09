Acido urico | abbassare i livelli con l’acqua

dilei

: L’ACIDO URICO: perché è importante tenere sotto controllo i valori. — Onda Lucana - PinaChidichimo : L’ACIDO URICO: perché è importante tenere sotto controllo i valori. — Onda Lucana - edilenergia : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - edilenergia : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Per garantire la salute del nostro organismo è fondamentale mantenere il giusto livello di acidi urici. Un aiuto in questo senso può arrivare dall’acqua. L’viene prodotto dal corpo grazie alla decomposizione delle purine, delle basi azotate che compongono il DNA di cellule animali e vegetali. Questa sostanza si comporta come un antiossidante, prendendosi cura dei vasi sanguigni e viene eliminata tramite i reni, che espellono gli acidi urici con l’urina. Il problema si presenta questo questo elemento non viene smaltito nel modo giusto e si accumula nell’organismo. In questo caso si parla di iperuricemia che può essere causata da un malfunzionamento dei reni o da un’eccessiva produzione di. Se non si corre ai ripari vengono prodotti dei cristalli che si depositano nelle articolazioni, nei tendini e nei tessuti, causando dei processi ...