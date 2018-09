gqitalia

: RT @minafanclub: A Vogue tribute to Mina: Benedetta Mazzini, Benedetta Barzini, Carla Bruni, Bianca Balti. - carlomannaro : RT @minafanclub: A Vogue tribute to Mina: Benedetta Mazzini, Benedetta Barzini, Carla Bruni, Bianca Balti. - minafanclub : A Vogue tribute to Mina: Benedetta Mazzini, Benedetta Barzini, Carla Bruni, Bianca Balti. - gIossygucci : Vogue Italia’s October 2018 cover. A tribute to Mina Mazzini by Mauro Balletti -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Grande festa al Cinema Manzoni di Milano per l’evento più atteso della fashion week, il party con cuiItalia ha celebrato la carriera di. A 60 anni dal suo debutto alla Bussola e a 40 da quell’addio alle scene che ne ha ulteriormente alimentato il mito, i mille invitati hanno ascoltato le esibizioni dal vivo di artisti per la prima volta alla prova con i successi della cantante – la drag queen Violet Chachki, un coro gospel e la band italiana dei Måneskin – che molti tra loro hanno anche “sfidato” al karaoke. La festa è stata anche l’occasione per svelare i contenuti del numero di ottobre diItalia, tutto dedicato proprio a. Una carrellata senza precedenti di immagini in cui top model di fama mondiale e icone della femminilità italiana posano per fotografi e artisti internazionali interpretando a loro modo lo stile unico di questa inconfondibile artista. In ...