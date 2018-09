“A scuola non si parla di gay | ma 2 studenti su 30 potrebbero esserlo Il rischio è

scuola/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere" : "Obbediscano o li cacciamo", ha detto dei tecnici del Mef Rocco Casalino (M5s). Il suo sfogo, sommerso dalle critiche, contiene però un'importante verità. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. PersicoSCUOLA/ La prima lezione (ai prof) di C.S. Lewis per cominciare bene, di G. Zappa

scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

scuola - con decreto Milleproroghe non passa norma salva precari : Il decreto Milleproroghe è legge dello Stato italiano. Con una maggioranza schiacciante il provvedimento è stato convertito e approvato in via definitiva dall'Aula di Palazzo Madama. Per la Scuola ci ...

scuola - non men di 600 euro a famiglia per questo inizio di anno scolastico : Quanto costa il ritorno a Scuola? In media 600 euro a famiglia per libri e dizionari, cancelleria e trasporti, con punte di quasi 700 euro al Nord Ovest d'Italia e naturalmente con budget diversi a ...

scuola - Bussetti : ‘Alternanza scuola-lavoro non è esperimento da archiviare’ : In occasione del Question Time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha risposto alle interrogazioni parlamentari sull’alternanza Scuola-lavoro e su altre tematiche, come quella relativa agli esami di maturità. Di seguito, le dichiarazioni del ministro in merito all’alternanza. Bussetti sull’alternanza Scuola-lavoro: “Non deve essere un apprendistato occulto” Queste le parole del ...

Pesaro - in una scuola non si daranno più i voti agli alunni : In due classi della scuola primaria Chiara Lubich di Pesaro è partito un esperimento pedagogico che prevede che agli alunni non vengano assegnati voti durante l'anno scolastico: "A volte i bambini si identificano con il brutto voto invece di pensare che si tratti di una prestazione andata male. Nostro compito è promuovere la motivazione perché il bambino trovi le condizioni per dare il meglio di sé invece di inseguire il bel voto a tutti i ...

scuola - ministro Bussetti : ‘Ecco la mia scuola - basata sui fatti e non sugli annunci’ : Nel corso di un’intervista rilasciata a Agi (Agenzia Giornalistica Italiana), il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sui temi caldi riguardanti la scuola, e in modo particolare sulla riforma approntata da chi lo ha preceduto, vale a dire la Buona scuola (lasciando stare la parentesi Fedeli). Un ministro che promette una scuola basata ‘sui fatti e non sugli annunci’. ministro Bussetti su Buona scuola Sul ...

Ventotene - sindaco : “Senza migranti scuola chiude. Zingaretti ci ha dimenticato - Salvini non ci ha neanche risposto” : “Voglio fare un appello alla Regione Lazio e soprattutto a Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si e’ dimenticata di noi, ha deciso che dobbiamo morire così”. E’ il drammatico appello pronunciato ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che già un anno fa aveva lanciato la proposta di ...

Bullismo - in Sardegna tredicenne scappa per non tornare a scuola - : E' successo a La Maddalena: il ragazzo si è allontanato da casa per non affrontatre il primo giorno di scuola dopo essere stato vessato per tutto l'anno precedente dai compagni di classe. E' stato ...

scuola/ L'ex sottosegretario : dal merito all’Invalsi - la retromarcia distruttiva non aiuta i giovani : Non basta la parola cambiamento. Tanto più sulla SCUOLA, dove le riforme richiedono pazienza e ragionevolezza. Tornare indietro è un delitto, scrive GABRIELE TOCCAFONDI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Stop a formazione iniziale e tirocinio: cosa nasconde il colpo basso di Bussetti, di M. CampioneSCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. Persico

