A Roma picchia | rapina e violenta ex compagna | arrestato 24enne

Roma - BARISTA SCAMPA A STUPRO : “URLAVO DI ESSERE INCINTA”/ “Era nudo - si dimenava su di me e mi picchiava” : ROMA, BARISTA SCAMPA a STUPRO: “Pensavo di morire. Urlavo di ESSERE incinta ma continuava a picchiarmi”. La notte da incubo di una donna di 50 anni a Monte Mario. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Roma - barista scampa a stupro : “Pensavo di morire”/ “Urlavo di essere incita ma continuava a picchiarmi” : Roma, barista scampa a stupro: “Pensavo di morire. Urlavo di essere incita ma continuava a picchiarmi”. La notte da incubo di una donna di 50 anni a Monte Mario. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Bimbi dell'asilo picchiati e rinchiusi al buio - indagate 5 maestre a Roma : Sono accusate di avere maltrattato per mesi i Bimbi di un asilo comunale di Roma. Cinque maestre sono state indagate della Procura di Roma per concorso in maltrattamento pluriaggravato e nei loro confronti è stata applicato il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalle persone offese e la sospensione di un anno dall'insegnamento.Una vicenda che risale al gennaio scorso quando alcuni Bimbi hanno cominciato a ...

Roma - sospese 5 maestre di un asilo all'Eur : 'Bimbi picchiati e chiusi al buio' : Sono accusate di avere maltrattato per mesi i bimbi di un asilo comunale di Roma. Cinque maestre sono state indagate della Procura di Roma per concorso in maltrattamento pluriaggravato e nei loro ...

Roma - choc in asilo all'Eur : 'Bimbi picchiati e chiusi al buio'. Sospese 5 maestre : Scoperto ennesimo asilo degli orrori. Cinque maestre sono state Sospese per maltrattamenti ai bambini. 'Maestra cattiva, mi dà le botte'. Così i bambini di un comunale nella zona del Torrino, a Roma , ...

Mariam - la diciottenne Romana picchiata e uccisa a Nottingham : 6 ragazze a processo : Giustizia per Mariam Moustafa , la 18enne italo egiziana morta a Nottingham il 14 mazo scorso. Mariam, cresciuta ad Ostia, fu aggredita e picchiata da sei ragazze adolescenti. Ora però tutte e sei ...

Roma - aggressione omofoba : 'Sei fro**o?' - 21enne picchiato a viale Marconi : Nuova aggressione omofoba a Roma. La denuncia arriva da Fabrizio Marrazzo, responsabile di Gay Center, che chiede un incontro alla sindaca della capitale. 'L'episodio - spiega in una nota Marrazzo - è ...

Roma - 'fermati - voglio scendere'. L'autista del bus si oppone : picchiato : Vuole scendere dall'aubus prima della fermate e aggredisce L'autista che si oppone. Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Nella tarda ...

Roma : Picchia autista per scendere dal bus fuori fermata - arrestato : Roma – Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Un cittadino romeno di 34 anni, con precedenti, stava viaggiando a bordo del bus 982 quando si e’ avvicinato alla cabina del conducente intimandogli con veemenza di fermare il mezzo per farlo scendere. L’autista, un Romano di 54 anni, gli ha spiegato che non poteva far scendere alcun passeggero se non alle fermate previste ...

Castel Romano - Arrestati 2 minorenni : avevano picchiato e rapinato 16enne - Romait - : LEGGI ANCHE Raggi, Maxi-emendamento: 'Con Giovanni Tria 125 milioni I messaggi di solidarietà per Daisy dal mondo dello sport e non solo Roma, Scuola, Cgil-Cisl-Uil: Stabilizzazioni per nidi e scuola ...

Roma : picchia papà di un coetaneo - arrestato 17enne del clan Casamonica : Ha prima bullizzato un ragazzino e poi ha pestato il padre intervenuto per difenderlo. È l'accusa scattata nei confronti di un 17enne della famiglia dei Casamonica che è stato arrestato questa mattina ...