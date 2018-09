A Piazza Affari torna lo spettro della volatilità

Piazza Affari : sell-off per SOL : Aggressivo ribasso per SOL , che passa di mano in perdita del 2,73%. Lo scenario su base settimanale di SOL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Parmalat : Apprezzabile rialzo per l' azienda di Collecchio , in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : in acquisto Eurotech : Brilla Eurotech , che passa di mano con un aumento del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Eurotech mantiene forza relativa positiva in ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Saipem : Seduta decisamente positiva per la big italiana dell'ingegneria , che tratta in rialzo del 4,28%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Piazza Affari apre la settimana in rosso insieme all'Europa : Si apre una giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i negoziati ...

Piazza Affari : sell-off per Banca Carige : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 3,57%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : Inwit scende verso 6 - 563 Euro : Pressione su Inwit , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,06%. La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Astaldi scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il general contractor , che passa di mano in perdita del 2,39%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : brusca correzione per Fincantieri : Si muove in profondo rosso il principale complesso cantieristico al mondo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,59% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Tregua momentanea a Piazza Affari - ma è un mercato da navigare a vista : Lo riferiscono gli analisti tecnici di Sos Trader, secondo cui gli investitori stanno scommettendo che verrà fuori un documento di Economia e Finanza non troppo distante dalle indicazioni dell'Europa.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari a caccia di un altro rialzo (24 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dopo aver raggiunto i 21.500 punti cerca un altro rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Piazza Affari : avanti tutta - ma ci aspettano sedute insidiose : ... quando sarà presentato l'aggiornamento al Def, ossia il documento di economia e finanza. In base alle indicazioni che arriveranno sulla manovra del Governo si avranno reazioni positive o negative ...

Borse in rally. Sesto guadagno consecutivo per Piazza Affari : Finale in rally per i principali mercati di Eurolandia , galvanizzati dai nuovi massimi di Wall Street . A sostenere il sentiment le scommesse su un allentamento delle tensioni commerciali tra Stati ...