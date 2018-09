A Monterosso Almo la festa de A Bamminedda

Oggi a Monterosso Almo la festa per Maria Addolorata : Tutto pronto a Monterosso Almo per celebrare Oggi Maria Santissima Addolorata regina e patrona del centro montano. Due le processioni

Diocesi - Monterosso Almo celebra Maria Santissima Addolorata : Monterosso Almo ancora in festa, domani al via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata patrona e regina del centro montano